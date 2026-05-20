Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東北虎？︱黑龍江村莊現神秘「大貓腳印」 當地林草局：非必要不外出

即時中國
更新時間：20:37 2026-05-20 HKT
發佈時間：20:37 2026-05-20 HKT

黑龍江省尚志市帽兒山鎮近日出現大型動物腳印，有人擔心是老大型貓科動物留下，即時引發關注。當地鎮政府表不，目前未能確認是否屬老虎腳印，提醒村民暫時不要上山。

周三（19日），有網民在社交平台發布影片指，黑龍江尚志市帽兒山鎮村民發現一串大型貓科動物腳印，印跡較大。不少當地村民和網民猜測，腳印疑似屬東北虎。

未親眼見老虎

紅星新聞報道，該村一名王姓村民表示，當地已提醒大家在生產生活中注意安全。另一名康姓村民也證實，是村民工作時意外發現大腳印，目前沒有人親眼看到老虎，村裡已提醒大家暫時不要上山。

尚志市帽兒山鎮政府人員證實確實發現大型貓科動物腳印，但尚不確定是否為老虎。該工作人員又指，目前尚未確定動物種類，當地已發布出行提示，提醒村民注意安全，避免進入相關區域。

5月19日，尚志市林草局發布工作提示：某鄉鎮轄區已發現東北虎活動痕跡，存在人虎衝突風險。立即啟動應急響應，要求暫停風險區野外作業。引導群眾非必要不外出，確需外出盡量結伴，避開早晨和黃昏時段。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
生活百科
8小時前
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
影視圈
5小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
2026-05-19 19:47 HKT
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
4小時前
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
00:21
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
即時中國
4小時前
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
01:08
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
即時國際
2026-05-19 19:03 HKT
《九龍城寨之終章》尖東封街開拍 劉俊謙「信一」升呢擔大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨獨家
01:45
《九龍城寨之終章》尖東封街開拍 劉俊謙「信一」升呢擔大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨獨家
影視圈
7小時前
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
旅遊
2026-05-19 17:45 HKT
幫父母「供樓冇名」係親情綁架？FG被逼做樓奴掀熱議 過來人痛揭下場：最後一毫子都冇｜Juicy叮
幫父母「供樓冇名」係親情綁架？過來人痛揭下場：最後一毫子都冇 FG被逼做樓奴掀熱議｜Juicy叮
時事熱話
4小時前