東北虎？︱黑龍江村莊現神秘「大貓腳印」 當地林草局：非必要不外出

黑龍江省尚志市帽兒山鎮近日出現大型動物腳印，有人擔心是老大型貓科動物留下，即時引發關注。當地鎮政府表不，目前未能確認是否屬老虎腳印，提醒村民暫時不要上山。

周三（19日），有網民在社交平台發布影片指，黑龍江尚志市帽兒山鎮村民發現一串大型貓科動物腳印，印跡較大。不少當地村民和網民猜測，腳印疑似屬東北虎。

未親眼見老虎

紅星新聞報道，該村一名王姓村民表示，當地已提醒大家在生產生活中注意安全。另一名康姓村民也證實，是村民工作時意外發現大腳印，目前沒有人親眼看到老虎，村裡已提醒大家暫時不要上山。



尚志市帽兒山鎮政府人員證實確實發現大型貓科動物腳印，但尚不確定是否為老虎。該工作人員又指，目前尚未確定動物種類，當地已發布出行提示，提醒村民注意安全，避免進入相關區域。



5月19日，尚志市林草局發布工作提示：某鄉鎮轄區已發現東北虎活動痕跡，存在人虎衝突風險。立即啟動應急響應，要求暫停風險區野外作業。引導群眾非必要不外出，確需外出盡量結伴，避開早晨和黃昏時段。