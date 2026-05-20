普京訪華︱與「中國男孩」26年後重聚 人民大會堂互問好
更新時間：19:00 2026-05-20 HKT
發佈時間：19:00 2026-05-20 HKT
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5月19日至20日，俄羅斯總統普京對中國進行國事訪問。除了中俄元首為兩國關係進行一系列的討論外，普京亦在今日（20日），於人民大會堂與2000年在北海公園合影的中國男孩彭湃再次見面，兩人握手互相問好。
2000年7月17日至19日，普京以俄羅斯聯邦總統身份首次出訪中國。那次訪問中，普京參觀遊覽完故宮後突然提議到北海泛舟。
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當時，普京與一位叫彭湃的中國小男孩交流。中新社攝影記者毛建軍拍下當時的情景。普京當時摟著澎湃，右手輕撫其頭，微笑看鏡頭。
26年轉眼過去，中新網報道，彭湃長大後畢業於莫斯科國立汽車與道路交通大學，目前在一家大型中國公司擔任工程師。朋友甚至用俄語名字稱呼他帕維爾（帕沙）。
近日，彭湃接受傳媒訪問時表示，「沒想到時隔26年還能有機會和他（普京）再次相逢，這應該不是雙重的收獲，應該是雙重的100倍！」
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