Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

普京訪華︱與「中國男孩」26年後重聚 人民大會堂互問好

即時中國
更新時間：19:00 2026-05-20 HKT
發佈時間：19:00 2026-05-20 HKT

5月19日至20日，俄羅斯總統普京對中國進行國事訪問。除了中俄元首為兩國關係進行一系列的討論外，普京亦在今日（20日），於人民大會堂與2000年在北海公園合影的中國男孩彭湃再次見面，兩人握手互相問好。

2000年7月17日至19日，普京以俄羅斯聯邦總統身份首次出訪中國。那次訪問中，普京參觀遊覽完故宮後突然提議到北海泛舟。

相關新聞：普京訪華︱乘「俄版勞斯萊斯」Aurus專車 掛中國「888」車牌惹關注

當時，普京與一位叫彭湃的中國小男孩交流。中新社攝影記者毛建軍拍下當時的情景。普京當時摟著澎湃，右手輕撫其頭，微笑看鏡頭。

26年轉眼過去，中新網報道，彭湃長大後畢業於莫斯科國立汽車與道路交通大學，目前在一家大型中國公司擔任工程師。朋友甚至用俄語名字稱呼他帕維爾（帕沙）。

近日，彭湃接受傳媒訪問時表示，「沒想到時隔26年還能有機會和他（普京）再次相逢，這應該不是雙重的收獲，應該是雙重的100倍！」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
佳宝超市再減價！全場貨品無門檻一律8折 全線分店一連4日有得減
生活百科
7小時前
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
2026-05-19 19:47 HKT
連ATM card都無！75歲長者竟被銀行連開3張信用卡 仔女怒斥：防騙仲要防銀行？｜Juicy叮
連ATM card都無！75歲長者竟被銀行連開3張信用卡 仔女怒斥：防騙仲要防銀行？｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
01:08
特區護照受影響？︱泰國決定取消60天免簽待遇 93國家或地區縮短至30日
即時國際
2026-05-19 19:03 HKT
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
影視圈
3小時前
我要讚佢｜型男醫生高空救人被全城讚天使 擁多重身份運動健將兼歌手
我要讚佢｜型男醫生高空救人被全城讚天使 擁多重身份運動健將兼歌手
好人好事
8小時前
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
永東巴士限時半價！跨境直通巴$28起直達深圳/澳門/廣州/珠海 加碼送按摩套票
旅遊
2026-05-19 17:45 HKT
《九龍城寨之終章》尖東封街開拍 劉俊謙「信一」升呢擔大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨獨家
01:45
《九龍城寨之終章》尖東封街開拍 劉俊謙「信一」升呢擔大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨獨家
影視圈
6小時前
富貴前港姐周美鳳爆化療痛苦細節 一針標靶藥索價20萬 首公開掉髮光頭病容：只能苦中作樂
富貴前港姐周美鳳爆化療痛苦細節 一針標靶藥索價20萬 首公開掉髮光頭病容：只能苦中作樂
影視圈
9小時前