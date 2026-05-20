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人口老化危機│台灣擬向18歲以下民眾發成長津貼 每月新台幣5000

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更新時間：15:45 2026-05-20 HKT
發佈時間：15:45 2026-05-20 HKT

台灣出生人口持續下降之際，台灣當局提出「台灣人口對策新戰略」，包括向0至18歲民眾每月發放5000元新台幣（約合1238港元）成長津貼，以鼓勵生育，緩解人口老化問題。

根據規劃，成長津貼將部分納入兒童未來賬戶，讓孩子年滿18歲後，可用於升學、創業等用途。據悉，這項政策每年預算約2000億新台幣（約500億港元）。

近年來，台灣人口結構問題持續加劇。官方數據顯示，截至今年4月底，台灣總人口約為2326.25萬人，已連續28個月負增長；4月新生兒僅8144人，較3月進一步下滑。同時，65歲以上人口佔比已突破20%，台灣邁入超高齡社會。

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