四川男睇鹹網誤信上門按摩廣告 墮騙局慘失¥5.4萬

網上詐騙陷阱處處，稍一不慎隨時蒙受損失。上游新聞報道，四川攀枝花仁和區近日發生網絡詐騙事件。一名男子瀏覽色情網站，輕信同城上門按摩廣告而墮入圈套，累計被騙54151元（人民幣‧下同）。



據仁和公安分局負責人指，當區居民包某（化名）在瀏覽色情網站時，看到同城上門按摩廣告，隨即按照指引下載不明軟件。註冊後，客服告知其需完成三次轉賬認證方可解鎖服務，且轉賬可獲得回贈。

下載不明軟件中招

包某最兩次通過支付寶掃碼轉賬，每次都成功獲回贈，但後來，對方以賬號出錯為由，要求包某繼續轉賬解封賬號才能回贈、提現。包某先後向指定銀行賬戶轉賬5000元、20000元，嘗試提現失敗後，對方又以操作不當賬號被封為由，讓其再次轉賬28000元，承諾完成後可全額提現。



包某轉賬後，對方又稱提現金額過大，需更換財務助理處理，包某按指示操作後仍無法提現，才意識到被騙並報警。此次詐騙中，包某共計被騙54151元。目前，警方正在進一步處理中。

