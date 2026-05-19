Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

四川男睇鹹網誤信上門按摩廣告 墮騙局慘失¥5.4萬

即時中國
更新時間：18:30 2026-05-19 HKT
發佈時間：18:30 2026-05-19 HKT

網上詐騙陷阱處處，稍一不慎隨時蒙受損失。上游新聞報道，四川攀枝花仁和區近日發生網絡詐騙事件。一名男子瀏覽色情網站，輕信同城上門按摩廣告而墮入圈套，累計被騙54151元（人民幣‧下同）。

據仁和公安分局負責人指，當區居民包某（化名）在瀏覽色情網站時，看到同城上門按摩廣告，隨即按照指引下載不明軟件。註冊後，客服告知其需完成三次轉賬認證方可解鎖服務，且轉賬可獲得回贈。

下載不明軟件中招

包某最兩次通過支付寶掃碼轉賬，每次都成功獲回贈，但後來，對方以賬號出錯為由，要求包某繼續轉賬解封賬號才能回贈、提現。包某先後向指定銀行賬戶轉賬5000元、20000元，嘗試提現失敗後，對方又以操作不當賬號被封為由，讓其再次轉賬28000元，承諾完成後可全額提現。

包某轉賬後，對方又稱提現金額過大，需更換財務助理處理，包某按指示操作後仍無法提現，才意識到被騙並報警。此次詐騙中，包某共計被騙54151元。目前，警方正在進一步處理中。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:32
九龍城男判頭維修冷氣機墮樓亡 疑無安全措施下穿洞洞鞋爬窗跣腳 妻及6歲兒頓失所依
突發
2小時前
阿Sa蔡卓妍結婚未足月突瘋傳離婚 被指「含淚控訴」老公？ 經理人霍汶希代回應：去咗度蜜月
00:59
阿Sa蔡卓妍結婚未足月突瘋傳離婚 被指「含淚控訴」老公？ 經理人霍汶希代回應：去咗度蜜月
影視圈
5小時前
大棋盤︱公務員薪酬趨勢調查快出爐 傳高級公僕加幅逾4%惹反響 政圈料勢被「壓低」
02:30
大棋盤︱公務員薪酬趨勢調查快出爐 傳高級公僕加幅逾4%惹反響 政圈料勢被「壓低」
政情
12小時前
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
2026-05-18 08:00 HKT
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即時娛樂
9小時前
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
生活百科
21小時前
內地女港鐵疑逃票「吊靴鬼」黐實過閘 霸氣港女「一個動作」死守防線 結局極度舒適｜Juicy叮
內地女港鐵疑逃票「吊靴鬼」黐實過閘 霸氣港女「一個動作」死守防線 結局極度舒適｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
影視圈
6小時前
白雪仙98歲大壽 陳寶珠偕兒子楊天經賀師傅 影迷冒雨守候場面墟冚 人氣不減媲美年輕偶像
00:52
白雪仙98歲大壽 陳寶珠偕兒子楊天經賀師傅 影迷冒雨守候場面墟冚 人氣不減媲美年輕偶像
影視圈
10小時前
牛頭角車禍│明愛牛頭角牙科診所兩職員同命殞 意外現場放滿致祭鮮花
00:56
牛頭角車禍│明愛牛頭角牙科診所兩職員同命殞 意外現場放滿致祭鮮花
突發
8小時前