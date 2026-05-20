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浦東狂漢日式餐廳斬人釀3傷 兩日本傷者包括一公司高管

即時中國
更新時間：14:25 2026-05-20 HKT
發佈時間：14:25 2026-05-20 HKT

再有日本人在內地遇襲。上海浦東周二（19日）中午發生斬人事件，釀成3人受傷。涉案男子已被拘捕。消息指，其中兩名傷者為日本人。

日本共同社報道，據日本外務省相關人士透露，3名傷者中有2人是日本人，不清楚傷勢如何。報道又指，事發地點為金融機構雲集的商業中心。商務大廈內有日資企業的事務所入駐，在內工作的日本人也較多。

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被指為事發地點的日本料理餐廳。大眾點評
被指為事發地點的日本料理餐廳。大眾點評
公安通報，已拘捕斬人男子。抖音@橙杮互動
公安通報，已拘捕斬人男子。抖音@橙杮互動
公安通報，已拘捕斬人男子。抖音@橙杮互動
公安通報，已拘捕斬人男子。抖音@橙杮互動

一名在大廈內的事務所工作的日本男子說：「聽說出事兒了，我就去店那邊看一看。現場有五六名警察，氣氛有些緊張。我經常去那家店吃飯，所以很吃驚。」

有日資企業高層受傷

據入駐該商務樓的企業相關人士透露，受傷的日本人中一人為樓內設有辦公室的日資企業高管，一名非日本籍傷者為中國女子。日本政府已向中方提出要確保在華日本人的安全。

據悉，事發地點為一間叫「銀平」（Ginpei）的日本料理餐廳，是上海知名的食肆，以正宗的魚生、鰻魚蓋飯和午市定食聞名。據網上資料，餐廳位處上海市浦東新區上海環球金融中心3樓。

網上照片所見，餐廳門口擺放中日對照的預繳充值宣傳海報，相信深受日本人食客歡迎。

浦東公安分局通報，19日12時25分，接報警稱世紀大道某商務樓3樓餐廳內有一男子持水果刀傷人。民警到場抓獲犯罪59歲楊姓男子，並將3名傷者送醫治療。

警方調查期間，發現楊某某語言混亂、行為怪異，有精神疾病治療史。目前，案件正在進一步偵辦中。 ​

深圳10歲中日混血男童遭男子捅殺

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2024年9月18日，一名在深圳日本人學校就讀的小學生，在上學途中遭路人持刀刺傷，事後重傷不治。受害的沈姓10歲男童是中日混血兒，他在母親面前被襲擊，腹部和大腿被刺多刀。事件轟動中日兩國，更引發外交風波。時任日本首相批兇手行為極其卑劣，中國外交部對事件表示遺憾，強調屬個別事件。

2024年6月，一對日本母子24日下午在等待校車時被一名中國男子持刀斬傷，疑兇其後更試圖登上日僑學校校車，當時中國籍女工胡友平奮勇阻止，被連捅數刀重傷，搶救無效身亡。
 

 

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