福田口岸︱X光機揭拖篋出境男有古怪 攔查發現8件象牙製品

福田口岸日前有男子出境時，被X光機發現行李箱影像有可異，經檢查，在行李箱內發現屬瀕危物種的8件象牙製品。

據海關發布消息，近日，皇崗海關查獲一名出境旅客攜帶瀕危象牙製品8件。皇崗海關關員在福田口岸旅檢大廳對出境旅客及其行李物品進行監管時，發現一名男性旅客進入海關監管區時未向海關申報，且其隨身攜帶的行李箱機檢圖像異常，隨即對其進行攔截檢查。

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經進一步檢查，海關關員在該名旅客的行李箱內查獲疑似象牙製品8件。後經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，上述物品中有1件為現生象象牙製品、7件為非洲草原象或非洲森林象象牙製品。現生象（包括非洲象和亞洲象，非洲草原象和非洲森林象屬於非洲象屬範疇）屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅰ或Ⅱ中列明的物種。

根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》及《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等規定，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止貿易、攜帶、郵寄瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。