油價高企國產「電雞」歐洲吃香 雅迪擬匈牙利建廠
更新時間：09:30 2026-05-18 HKT
發佈時間：09:30 2026-05-18 HKT
發佈時間：09:30 2026-05-18 HKT
受國際油價上漲推動，全球對電動車的需求大增。英國《金融時報》昨日報道，作為全球最大電動兩輪車（俗稱「電雞」）製造商，中國的雅迪正加速布局歐洲市場，計劃在匈牙利建設歐洲首座工廠。
報道引述雅迪高級副總裁王家中表示：「所有這些地區的銷量都在上升。客戶都在問我們能不能提前發貨。」他還稱：「當前局勢為我們進入更多市場、引導消費者使用我們的電動車提供了一個很好的機會，因為他們能清楚地感受到燃油價格上漲了多少。」
雅迪去年海外市場僅佔其銷售額的約2%，但管理層已告訴投資者，今後海外市場的盈利能力將超過國內市場。而今年的海外銷量預計將年增約70%，全年目標45萬輛，遠高於此前31萬輛；計劃新增1萬個海外銷售點，覆蓋五大洲。
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