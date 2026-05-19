習特會︱中國將年購170億美元農產品 學者：中美關係走向更穩定新階段

白宮前日發布中美元首會晤成果事實清單，稱中國承諾未來3年每年從美國購買至少170億美元農產品，並同意解決美國對稀土短缺擔憂。中國外交部昨回應，雙方經貿團隊達成總體平衡、積極的成果。學者朱鋒向《星島》分析，此次元首會晤積極務實，成果豐富，相較9年前中美元首會晤後發布聯合聲明，雖然此次美方只發布事實清單，但相信內容經雙方認可。學者吳心伯認為，中美關係正走向更穩定新階段。

▍駐京記者楊浚源 ▍

准美國牛肉家禽肉品入口

白宮在事實清單（Fact Sheet）表示，中國承諾在2026年至2028年期間，每年至少採購170億美元美國農產品。今年購買金額將按比例計算。這筆交易是中國此前承諾購買美國大豆之外的額外採購量。同時，中國批准初步購買200架波音飛機，並將開放美國牛肉和雞鴨肉的市場准入。兩國領導人宣布成立「貿易委員會」和「投資委員會」，作為促進雙邊貿易投資的框架。

白宮在特朗普上周訪華後，宣布中國承諾每年向美購買170億美元農產品，連續3年。路透社

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經歷去年相互加徵關稅後，中美農產品貿易明顯萎縮。去年10月，中美元首在釜山會談，中方曾承諾2026年至2028年至少每年購買2500萬噸美國大豆。

白宮還寫道，中國將回應美國對稀土和其他關鍵礦產，包括釔、鈧、釹、銦供應鏈短缺的擔憂，以及對中國稀土加工設備和技術出口限制的關切。



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中國去年4月開始實施稀土出口管制，以報復特朗普宣布的高額關稅。儘管根據去年10月達成的協議，允許稀土自由流通，中國仍嚴格限制部分稀土出口。

指一致同意伊朗不能擁核武

事實清單還稱，中美元首一致同意伊朗不能擁有核武器，並就重開霍爾木茲海峽和「任何國家和組織都不允許徵收通航費」看法達成一致。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆昨日稱，中方願同美方一道落實好兩國元首達成的重要共識，不斷豐富「中美建設性戰略穩定關係」內涵。中方亦表明在伊朗、朝鮮半島核等問題上的一貫立場。

事實清單並未提及台灣問題。南京大學國際關係學院院長朱鋒指出，特朗普雖作出不支持「台獨」的積極表態，但不會旗幟鮮明反「台獨」，更不會承諾縮減乃至停止對台軍售。美國國內政治勢力對「台獨」的縱容態勢仍會繼續。

他指出，此次會晤有效緩和了美國國內強硬勢力推動對華全面脫鈎的勢頭。不同於9年前中美元首會晤後發布聯合聲明，此次出爐雙方認可的成果事實清單，前者政治色彩更濃厚，後者內容更務實豐富。鑒於美國11月迎來中期選舉，特朗普不願此次會晤淪為反對黨借機攻擊的把柄。

學者吳心伯亦認為，此次中美峰會是過去10年來兩國最有成效的一次元首會晤。由於習近平主席今秋將訪美，雙方要為下場峰會創造有利條件，未來一段時期中美合作利好會陸續釋放。

但他亦指，美國中期選舉結果恐給中美關係帶來新挑戰，要有足夠的思想與政策準備，應對這一關係的激烈波動。