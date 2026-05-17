性侵迷局︱碩士男與女網友車震遭控強姦 母親曾向女方付¥30萬獲諒解書

河北承德市一名碩士畢業的男子王明（化名），因涉嫌強姦罪於2025年1月27日被刑事拘留，直至同年 12 月底才獲准取保候審。在長達11個月的羈押期間，王明一直堅持自己無罪，強調雙方在車內發生的性行為純屬自願。

另一方面，被害人劉麗（化名）報警稱被強姦，但在收取王明母親30萬元（人民幣‧下同）並簽署諒解書後，先後5次向警方稱其自願與王明發生性關係，後又再次改口稱其非自願，稱此前誤認為「諒解」等同「自願」。然而，此案的一審判決與雙方陳述均揭示了極具爭議的細節，目前案件已進入二審程序。

女方發出的刑事諒解事。新黃河

王明（化名）與女網友在車內發生性行為。新黃河

王明（化名）與女網友在車內發生性行為。新黃河

男方稱遭掐下體

判決書顯示，被告人王明出生於1995年。2024年10月，他與單身女子劉麗（化名）透過網絡結識並發展成好友。2025年1月26日，王明返鄉過年期間與劉麗初次見面。當晚，兩人抵達停車場後在車內後座摟抱親吻，劉麗曾同意替對方口交。隨後，兩人下車購買避孕套，但當王明提議前往酒店時，遭到劉麗拒絕，雙方遂返回車內。



劉麗指控，在車內後座時，王明無視其明確拒絕，按壓脖子、掌摑及言語辱罵等暴力手段強行與其發生性關係，導致其手腕、下臂及小腿多處瘀青。王明在庭審中，卻有完全不同的說法，他辯稱雙方採用背對方式發生性關係，事後因避孕套問題起爭執，自己遭到對方掐脖、打臉、掐下體，自己用手阻擋，並沒有故意傷害對方。衝突結束後，劉麗在車內撥打電話報警稱被強姦。

一審期間查明，劉麗在收受王明母親支付的 30 萬元賠償並簽署諒解書後，曾先後五次向警方改口稱雙方系自願發生性關係。然而，其後她再度翻供，堅稱非自願，並解釋此前改口是因為誤以為簽署「諒解」即等同於承認「自願」。

2025 年 12 月 25 日，承德市雙橋區法院作出一審判決，認定王明在被害人明確表態不願的情況下施暴，行為已構成強姦罪。鑑於被告家屬已與被害人達成和解並取得諒解，法院酌情從輕處罰，判處王明入獄三年，緩刑四年。王明反對判決結果並提出上訴。今年3月30日，承德市中級人民法院對案件進行二審審理，法院宣布將擇日宣判。

