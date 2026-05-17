新冠時期湖北省長王曉東涉違紀違法受查 無戴口罩受訪：湖北物資充足

中央紀委國家監委網站今日（17日）公布，十四屆全國政協常委、農業和農村委員會副主任王曉東涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。2019年底，新冠疫情在湖北武漢爆發期間，王曉東擔任湖北省省長。時任湖北省委書記蔣超良、武漢市長周先旺去年也涉腐敗落馬。

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現年66歲的王曉東，江西信豐人，曾任貴州省貴陽市委書記、貴州省常務副省長、湖北省常務副省長、省委副書記、省委政法委書記等職。2017年1月，王曉東升任湖北省長，2021年5月卸任，2021年6月轉任全國政協。

2019年底新冠疫情在武漢爆發期間，王曉東的抗疫表現屢受爭議。當時疫情處於危急階段，湖北多所醫院公開呼籲社會捐贈防護物資，但他接受中央電視台訪問時卻說湖北的「物資儲備充足」。他更又因為在疫情記者會上不戴口罩受到質疑。

2020年9月抗疫期間，王曉東曾一度「神隱」多日，引發外界猜測，直至次年才恢復公開活動，但不久就請辭省長職務，由王忠林接任。王曉東後來轉任全國政協農業和農村委員會副主任，當時被視為「軟著陸」或退居二線。

當年同王曉東搭檔主政湖北的蔣超良，2025年初被查。中紀委通報指蔣超良「大搞權錢交易和家族式腐敗，利用職務便利為他人在企業經營、貸款審批、工程承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物」。

新冠時期擔任武漢市長的周先旺，2025年7月也因涉嫌嚴重違紀違法被查。2020年1月接受央視新聞採訪時，周先旺曾承認疫情信息披露不及時，「對突發事件的管理，我們這方面能力還需要提高。」不久，他辭去市長職務，調任為湖北省政協副主席。