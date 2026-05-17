樓梯機｜30歲女跌倒身亡 健身室無CCTV拒全賠

湖北省安陸市近日發生一宗罕見的健身室致命意外。一名30歲女子在健身中心使用「樓梯機」（內地稱爬樓機）時不慎跌倒，送院搶救後不治。由於事發範圍未有安裝閉路電視（CCTV），家屬與健身室就責任問題陷入僵局，死者丈夫正準備提出民事訴訟。

教練調速後離開 事主數分鐘後猝跌

死者丈夫胡先生表示，事發當日妻子小孫在該健身中心完成單對單的私人教練課程後，向職員表示希望體驗場內的樓梯機。據健身中心工作人員向家屬透露，當時教練為小孫調校好機器速度後便行開，小孫僅使用了數分鐘便發生意外。

健身室新興的「樓梯機」（內地稱爬樓機）。 微博

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現場目擊者指出，事發時突然聽到「砰」一聲巨響，上前察看時發現小孫已倒臥地上，送院搶救後醫生證實不治。當地警方介入調查並錄取口供，初步將事件列為意外跌倒。

家屬質疑無安全指引

胡先生悲痛指出，樓梯機屬較高難度的健身器材，存在一定的安全隱患。他質疑健身中心內既無張貼相關安全告示，教練亦未有盡到從旁提醒及監督的義務，認為健身中心必須承擔主要責任。

健身室新興的「樓梯機」（內地稱爬樓機）。 微博

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然而，由於該健身中心並無安裝閉路電視，無法還原事發時的完整經過。胡先生指，健身中心負責人堅稱事件純屬事主意外跌倒，與健身中心無關，並表明最多只願意承擔20%的責任。由於雙方談判破裂，家屬目前正準備透過法律途徑控告涉事健身中心，以討回公道。