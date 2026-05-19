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廣西輕型貨車墮河 增致6人遇難4人仍失蹤

即時中國
更新時間：10:42 2026-05-19 HKT
發佈時間：10:42 2026-05-19 HKT

廣西環江縣一輛載有15人的小型貨車上周六（16日）晚墜河，截至19日早上，現場累計搜救11名落水人員，其中5人倖存、6人不幸遇難，4人仍失蹤。據央視新聞報道，今天在事故現場，救援人員鎖定事故車輛位置，並在車內搜救出一名失聯者，目前已無生命跡象。肇事車輛正在打撈中。

《紅星新聞》報道，當日僱主組織28人種紅薯，收工後，有13人自行返回，貨車則搭載15人返回。據悉，車上人員多為本地中老年婦女，司機是僱主兒子。事發當晚因連日暴雨，水流較急，貨車在暴雨中強行通過漫水橋時墜河。事故相關責任人已經被依法拘捕。

救援現場。 央視
救援現場。 央視

橫過漫水橋墮河

據央視新聞此前報道，事發於16日晚間，一輛載有15人的農夫車行駛至洛陽鎮永權村肯任屯一條漫水橋時，突然失事墮河。據悉，事發的漫水橋寬約4米，長度約100米。

相關新聞：廣西梧州巴士墜幾十米山 警方指8人傷當中3人不治

截至17日凌晨4時，當地救援力量已成功救起6人並送上岸。經醫護人員檢查後，當中5人暫無生命危險，惟1人被尋獲時已無生命跡象，證實傷重不治。

事故發生後，廣西當局立即調派大批人力物力展開營救。目前已投入65名消防救援人員及12輛消防車，並配備全套水域救援裝備，包括聲吶探測儀、潛水用具、橡皮艇及移動照明燈組等，在現場展開大規模搜救。

救援指揮部透露，目前搜救力量已分別部署在12個關鍵點位，針對失蹤的9名乘客進行多點同步搜索。由於事發河段水情複雜，加上正值深夜，增加搜救難度，當局表示會盡全力尋找失蹤者。

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