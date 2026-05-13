Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳龍崗兩米巨蟒攔路 消防活捉放生籲炎夏防蛇

即時中國
更新時間：20:00 2026-05-13 HKT
發佈時間：20:00 2026-05-13 HKT

本月11日晚上，深圳市龍崗區坪地街道發生驚險一幕。一條體長約兩米的巨蟒突然出沒並踡縮於馬路中央，對途經該處的市民構成安全隱患，有途人見狀隨即報警求助。

消防員安全捕獲

深圳消防救援人員接報後迅速趕赴現場處置。救援人員憑藉專業裝備及熟練技巧，迅速將該條兩米長的蟒蛇安全捕獲並妥善控制，整個過程有驚無險，並未造成任何人員受傷。

深圳驚現2米巨蟒。 深圳新聞網
深圳驚現2米巨蟒。 深圳新聞網
深圳驚現2米巨蟒。 深圳新聞網
深圳驚現2米巨蟒。 深圳新聞網

相關新聞：羅湖口岸︱鬼祟男北上變「蛇王」 過關被截揭身藏5活蟒︱有片

為維持生態平衡及保障市民出行安全，消防人員隨後將涉事蟒蛇移交予相關野生動物管理部門，並將其送往遠離民居、適合其生存的野外區域放歸大自然。

高溫誘發蛇類活動

深圳消防部門提醒，近期天氣持續高溫悶熱，正值蛇類頻繁外出活動、覓食及遷徙的高峯期。市民日常出行或散步時，若途經草叢、綠化帶、路邊樹蔭及偏僻路段，務必多加留意並盡量繞道而行。

當局強烈呼籲，若市民偶然遇到蛇類，切勿圍觀、挑逗、自行抓捕或擅自驅趕。市民應與蛇類保持安全距離，避免驚擾其活動，並第一時間致電報警求助，交由消防及專業部門作規範處理。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
牛頭角的士剷上行人路釀5傷 兩女途人捱撞一死一昏迷
01:34
牛頭角的士剷行人路 兩女途人捱撞1死1昏迷 7旬司機及兩乘客同送院
突發
6小時前
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
影視圈
4小時前
太子花墟超羣餅店5.17結業！屹立近60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
飲食
9小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
樂風創辦人燒炭亡 旗下樓盤後續命運惹關注
樂風創辦人燒炭亡 旗下樓盤後續命運惹關注 旺角Elize Park已沽清 參考恒大珺瓏灣看影響
樓市動向
8小時前
《愛．回家之開心速遞》驚傳7月大結局 播足近10年終劃句號 疑因一事推倒重來開新處境劇
影視圈
9小時前
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
伍仲衡創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」 被網民插冇同理心：鼎爺已好傷心
影視圈
6小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
10小時前
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
時事熱話
42分鐘前
美國總統特朗普抵達北京開始訪華。
00:21
特朗普訪華︱空軍一號飛抵北京 相隔9年再踏足中國︱持續更新
大國外交
1小時前