深圳龍崗兩米巨蟒攔路 消防活捉放生籲炎夏防蛇

本月11日晚上，深圳市龍崗區坪地街道發生驚險一幕。一條體長約兩米的巨蟒突然出沒並踡縮於馬路中央，對途經該處的市民構成安全隱患，有途人見狀隨即報警求助。

消防員安全捕獲

深圳消防救援人員接報後迅速趕赴現場處置。救援人員憑藉專業裝備及熟練技巧，迅速將該條兩米長的蟒蛇安全捕獲並妥善控制，整個過程有驚無險，並未造成任何人員受傷。

深圳驚現2米巨蟒。 深圳新聞網

深圳驚現2米巨蟒。 深圳新聞網

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為維持生態平衡及保障市民出行安全，消防人員隨後將涉事蟒蛇移交予相關野生動物管理部門，並將其送往遠離民居、適合其生存的野外區域放歸大自然。

高溫誘發蛇類活動

深圳消防部門提醒，近期天氣持續高溫悶熱，正值蛇類頻繁外出活動、覓食及遷徙的高峯期。市民日常出行或散步時，若途經草叢、綠化帶、路邊樹蔭及偏僻路段，務必多加留意並盡量繞道而行。

當局強烈呼籲，若市民偶然遇到蛇類，切勿圍觀、挑逗、自行抓捕或擅自驅趕。市民應與蛇類保持安全距離，避免驚擾其活動，並第一時間致電報警求助，交由消防及專業部門作規範處理。