惡劣食霸｜福建女自拔頭髮「加料」呃退款 多間餐廳中招報警｜有片

內地近日發生一宗令人髮指的「霸王餐」事件。福建平潭一名女食客在餐廳用餐後，竟公然從自己頭上拔下頭髮放入餐盤，隨即拍照向線上平台申請退款。餐廳事後翻查閉路電視才揭發真相，更發現該名女子疑為「慣犯」，多間商戶均曾受害。

監控揭「自導自演」

據內地媒體《荔枝新聞》報道，平潭一間餐飲店的閉路電視顯示，該名女顧客在用餐完畢後，神色自若地從頭上拔下一根長髮，精準地放入已食用的餐盤中。隨後，她利用手機拍照作為「證據」，直接在線上訂餐平台申請退款。

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餐廳工作人員表示，該名顧客在整個過程中未有與店員進行任何溝通或反映食物衞生問題，直至系統顯示退款成功，涉及金額為78元人民幣。工作人員指：「錢已經退了，我們後來覺得可疑去查監控，才發現是她自己把頭髮放進去的。」

福建女食客自拔頭髮。

福建女食客將自拔的頭髮放入餐食中。

女食客將頭髮用筷子混入餐食中。

女食客用手機拍攝申請退款。

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據餐廳職員進一步透露，該名女顧客並非首次光顧，且其行為早已在附近的商圈引起關注。職員形容：「她還去過好多家店舖，感覺就是那種『蹭吃』（呃食）的，附近商家都已經知道她了。」

餐飲店所在的商場管理方亦向媒體證實，該名女子確曾在不同門店以類似手段進行「碰瓷」（敲詐），多間店舖的店長群組中亦曾討論過相關事件。目前，受害餐廳已就事件報警處理。

有法律界人士指出，該名女子的行為涉嫌詐騙及惡意索償。根據內地相關條例，若多次實施此類行為，或面臨治安管理處罰甚至刑事責任。餐廳方面呼籲業界保持警惕，遇到此類不尋常的線上退款申請，應及時核實，以免蒙受損失。

