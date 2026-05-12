美國制裁香港4公司指助伊朗售石油 外交部：堅決反對非法單邊制裁

美國財政部以協助伊朗進行石油貿易為由，宣布制裁12個個人及實體，當中包括4間香港公司。外交部指堅決反對非法單邊制裁。

根據美國財政部外國資產控制辦公室公布的名單，被制裁的4間香港公司，分別是Hong Kong Blue Ocean Ltd、Hong Kong Sanmu Ltd、Jiandi HK Ltd和Max Honor International Trade Co Ltd。另外的5間公司，有4間總部位於阿聯酋、1間位於阿曼。

它們被指涉及向伊朗革命衛隊購入石油，以及安排將石油售出及付運予中國。



美國財長貝森特表示，特朗普政府將會繼續加大對伊朗的施壓，以阻止他們取得資金，並用於武器、核計劃及資助區內代理人組織。

外交部回應說，中方堅決反對沒有國際法依據，未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁，將堅定維護本國企業的正當合法權益。