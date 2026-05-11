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「阿媽有兩個老公」︱OPPO低俗文案刮連坐風 武大割席聲明又惹過敏批評

即時中國
更新時間：10:33 2026-05-11 HKT
發佈時間：10:33 2026-05-11 HKT

OPPO手機「阿媽有兩個老公」的宣傳文案，惹來惡評，網民發現文案團隊負責人余某是武漢大學校友，將矛頭指向武大，質疑其水平及校風。武大10日發聲明與余某割席，斥其文案價值取向，與學校理念嚴重不符。

中國廣告協會指為行業敲響警鐘

OPPO手機在母親節前夕，推出「阿媽有兩個老公」的廣告宣傳，以「追星」梗企圖展現母親的多元形象，結果卻遭外界一致批評，指文案低俗、違反家庭倫理。

武大就事件發割席聲明，被外界質疑向無理網評屈服，沒有大學應有判斷力。
武大就事件發割席聲明，被外界質疑向無理網評屈服，沒有大學應有判斷力。


相關新聞：母親節｜OPPO宣傳「阿媽有兩個老公」 網民洗版式狠批：低俗當有趣

OPPO方雖同日下架文案及道歉，但網民仍熱議事件，甚至翻出文案的創作團隊負責人余某，原來是武大校友，導致網上出現「連坐」聲音，質疑武大的育人水平。

武大10日發聲明，指極不認同相關廣告文案的內容表述和價值傾向。這與武漢大學立德樹人的育人理念嚴重不符。願余校友以自誠勇氣，善對社會批評，與企業一道肩負起社會責任。

中國廣告協會指出，個別品牌借母親節推出的行銷文案，以扭曲親情、獵奇調侃的方式製造話題，曲解家庭倫理，已引發社會各界的廣泛質疑與譴責，為整個廣告行業的創意行銷敲響了警鐘。

武大的迅速割席，在網上也引發兩派網民激辯，支持一方認為武大，「這才是國家高等學府該有的擔當」、「百年學府武大不應該被蹭熱度」。

也有網民質疑，武大反應過敏，失去對事件的判斷力，「跟學校有什麼關係？？？」、「一碼歸一碼，誰錯了誰就改，關聯學校莫名其妙吧」、「畢業生職場行為與母校無關，校方聲明迎合了網路『輿論連坐』情緒」、「將網路戾氣誤作真實民意」、「助長誰鬧得凶誰有理？」。

 

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