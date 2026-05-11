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解決提出問題的人︱遊客批演唱會座椅又殘又髒 桂林文旅拉黑兼反投訴

即時中國
更新時間：07:00 2026-05-11 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-11 HKT

解決不到問題，便解決提出問題的人。廣西早前舉行的一場重頭演唱會，有觀眾投訴座椅又殘又邋遢，但更離譜的是在向當地文旅投訴後，竟然被「拉黑」，及遭桂林文旅向社群平台反投訴，指投訴人「侵犯個人名譽權」。

遭反投訴「侵犯個人名譽權」

廣西莫女士近日在抖音、小紅書等平台發帖，批評「5·4桂林超級Live演唱會」主辦單位安排失當。她指，其購買的座位在「東3區」，觀眾席座椅普遍存在衛生問題，多張座椅留有明顯髒污痕跡，於是向行業主管部門反饋問題。

封面新聞報道，5月5日上午，莫女士首先通過抖音私信「桂林市文化廣電和旅遊局」官方帳號，被系統提示「由於對方的隱私設定，你無法傳送消息」。莫女士投訴未獲成功。

莫女士於是改在該官方帳號的評論區留言，陳述了自己遭遇的問題。

留言前，她還能正常瀏覽桂林市文廣和旅遊局官方抖音號首頁，但留言約半天後，頁面顯示「暫無內容」，並提示「由於對方的隱私設定，你無法看到Ta的作品」，意蘗着莫女士遭桂林文旅「拉黑了」（加入黑名單）。

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莫女士又到桂林文旅在小紅書上的賬號反映問題，之後即被舉報「侵犯個人名譽權」，莫女士的賬號被限制功能。此外，莫女士發現自己在小紅書平台同樣被桂林文旅帳號「拉黑」了。

莫女士指，她的訴求很簡單，只是反映座椅邋遢，希望主辦方以後改善，想不到卻被「拉黑」。莫女士要求相關部門，就以「拉黑」方式處理遊客投訴，公開道歉。

辯稱或在未開放區域拍攝

桂林市文廣和旅遊局公開辦公電話5月9日一直無人接聽。改向桂林市政府辦公室反映，其工作人員向媒體表示，已知曉事件，但應由「桂林市文化廣電和旅遊局具體處置」。

此前，桂林市文廣和旅遊局工作人員在接受其他媒體採訪時曾表示，需聯絡桂林市委宣傳部瞭解事件詳情；而宣傳部工作人員則回應，相關負責人正在開會，後續會給出答覆。5月9日，記者多次嘗試聯絡桂林市委宣傳部，仍未獲得相關回覆。

桂林市體育中心體育場工作人員表示，座位清潔工作由演唱會主辦方負責，並非場館方職責。又指「演唱會舞台僅三面開放，遊客可能故意跑到背面去拍照，那裡本來就沒人打掃」。

不過，從莫女士的影片可見，看台前方有大量觀眾，並非未開放區域。

 

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