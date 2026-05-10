「多學10分鐘，老婆長相會不同」 筆芯文案被指灌輸不當婚戀觀

內地再有商品推銷文案被指意識不良。有浙江溫州生產的中性筆替換芯，包裝上印有「多學10分鐘，老婆長相會不同」，被指向小孩灌輸不當價值觀。有網民反問，如投訴成立，「書中自有顏如玉」這古書是否也要被禁。

網民：沒聽過書中自有顏如玉？

綜合內媒報道，5月7日有網民發相，指溫州市愛好筆業的中性筆替換芯，包裝上印有「只要再學習10分鐘，老公的職業會不同」或「只要再學習10分鐘，老婆長相會不同」的文案，認為是向小學生灌輸不當的婚戀觀念。



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部份網民符和，認為筆芯的宣傳字句帶偏小孩，「宣揚陳舊婚戀觀」、「男孩學習是為了換顏值高的老婆，是性別刻板印象，毒害學生三觀」。

5月8日，溫州市愛好筆業工作人員向媒體指，有該款產品，不過目前已經不再生產，應該也不會有別的廠在生產，不過對於該產品文字編輯思路等其他事宜，該工作人員稱不太清楚，並表示「後續沒有出現過這種不太合適於學生使用的文字。」

更多網民認為事件有矯枉過正之嫌，「話糙理不糙」、「書中自有顏如玉唄，沒學過嗎」、「這麼勵志的話語，不是挺好的嗎？」、「我覺得好歹是勸人自己努力的」、「確實是這個道理，說了大白話有的人就不想聽了」。