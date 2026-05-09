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杭州合租女子深夜熟睡 陌生男潛入睡房留不明體液

即時中國
更新時間：16:15 2026-05-09 HKT
發佈時間：16:15 2026-05-09 HKT

5月8日，浙江杭州常女士（化名）在社交平台發文表示，一名陌生男子趁她熟睡期間，潛入其睡房並在床上留下體液。

常女士透露，她與一名養貓女子合租，對方事發前一天已返回鄉下。當日凌晨約5時，她翻身時碰到床上有液體，起初以為是貓隻尿床，但發現房門緊閉，貓根本無法進入。隨後她走到客廳查看，聽到家門有異響，立即將門反鎖，手持菜刀並試圖以報警嚇退對方。該男子當時還試圖再次開門，約10分鐘後才離開。

警方接報到場後，發現家門上竟然插著一把能打開常女士家門的鑰匙，才意識到對方原本打算將鑰匙拔走。常女士事後察覺床上液體的形狀和氣味並非貓尿，於是將樣本送交檢測，結果證實含有該男子的DNA。

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5月8日，涉案男子已被杭州警方抓獲。據了解，該男子與常女士同屬一個屋苑，他聲稱鑰匙是在家門口撿到的。目前常女士已表示正在準備搬家。警方暫未公布涉案男子的詳細身份及具體動機，案件仍在進一步調查中。

事件對於獨居或合租女性的安全問題再次敲響警鐘。網民不安表示：「心疼這位女生」、「這位男生太惡心猥瑣了」、「女人在外租房，一定要注意安全」。

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