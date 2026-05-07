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瑪琉岩瀑布｜16歲女撞岩亡前未喊「沒綁緊」 知情者指是友人「死亡預告」

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更新時間：17:21 2026-05-07 HKT
發佈時間：17:21 2026-05-07 HKT

四川瑪琉岩景區3日有16歲女遊客，在玩高空鞦韆時，疑工作人員失誤，即使女遊客狂叫安全繩未綁好，仍被推出半空，結果女遊客在高低落差逾200米的峽谷墜落，不斷猛烈撞擊山體後身亡。事件轟動全國。

相關新聞：瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」

內地《齊魯晚報》報道，5月6日，一名男遊客表示，事發時自己排在遇難女孩後面，「天梯十鞦韆」兩個項目收費共398元（人民幣）。網傳出事影片，有錄下有人說出「沒綁緊、沒綁緊」。男遊客指，該句說話並不是遇難女孩所說，而是女孩的同行朋友「開玩笑嚇唬她」。

相關新聞：瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解

女孩曾回頭問「哪裡沒綁緊」，隨即發生下墮悲劇。女子友人見狀情緒激動，一直哭泣，深感愧疚。男遊客指，現場有3名工作人員，「這個妹妹是剛通過安全門就突然下去了」，隨後撞擊至下方山體數次。

網傳影片中，女孩落下時身披一面偶像應援旗幟。該遊客稱，對於該項目，只限制了參與者的身高體重、身體疾病等，年齡方面未明確限制，該鞦韆項目停止運營，排隊遊客被告知需原路返回，也就是再爬天梯下來，他們隨後向景區申請退費，景區只退還了未使用的瀑布鞦韆費用。

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