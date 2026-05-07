訂婚強姦案︱山西漢刑滿出獄發文 死撐清白稱信念從未動搖

轟動一時的山西訂婚強姦案，犯人席某入獄3年後，近日刑滿出獄。席某隨即在網上發文，重申清白，所以再大的壓力也沒動搖過信念，始終不認罪求減刑，強調會繼續追尋真相。

網民狂斥毫無悔意

強姦罪成的席某於5月4日出獄，他發文稱自己是農村人，只懂踏實做人，「從沒想過一場訂婚會讓我身陷囹圄」，席某指，三年來他一天刑期未減，因他始終沒有認罪，「我清楚自己沒做過，再大的壓力也沒動搖過信念」，只是看到父母因他受影響，「滿心愧疚，虧欠他們太多」。



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席某感謝有正義感和支持他的網民，「我始終相信，真相終會到來」，稱未來會照顧好自己及家人，回歸正常生活，追尋真相。

席某發文，引起大量網民留言批評，「強姦犯還發上聲了。。。。」、「太奇葩了，跟司法做對呢」、「不知道的還以為他為國爭光回來了」、「電梯裡的視訊確實拖曳人家女的了，硬拽出去的」、「他這個態度建議再多關幾年好好反省」、「混淆視聽，毫無悔意，沒有一絲對自己所做作為的歉意，也沒有對女生的歉意」、「拿農村人當擋箭牌。農村也沒有一訂婚就逼著未婚妻跟其發生關係的」。



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席某被控於2023年5月，與女子吳某訂婚後翌日，在二人婚房內將吳某強姦。被告家人曾辯稱，事件涉及女方不滿收取10萬禮金後，未在房子上加上吳某名字引起，否認席某有強姦，稱二人是自願發生性行為。案件二審維持席某判囚3年。

案件判決後，央視「法治在線」公開事發時的電梯CCTV影片，顯示受害人吳某極力掙扎死撐離開電梯，但遭席某以暴力強行拖走事主到案發單位內。