Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

訂婚強姦案︱山西漢刑滿出獄發文 死撐清白稱信念從未動搖

即時中國
更新時間：12:05 2026-05-07 HKT
發佈時間：11:30 2026-05-07 HKT

轟動一時的山西訂婚強姦案，犯人席某入獄3年後，近日刑滿出獄。席某隨即在網上發文，重申清白，所以再大的壓力也沒動搖過信念，始終不認罪求減刑，強調會繼續追尋真相。

網民狂斥毫無悔意

強姦罪成的席某於5月4日出獄，他發文稱自己是農村人，只懂踏實做人，「從沒想過一場訂婚會讓我身陷囹圄」，席某指，三年來他一天刑期未減，因他始終沒有認罪，「我清楚自己沒做過，再大的壓力也沒動搖過信念」，只是看到父母因他受影響，「滿心愧疚，虧欠他們太多」。


相關新聞：訂婚強姦案︱情侶訂婚翌日「洞房」 被判囚3年 審判長：受害人逃出房間被捉回

席某感謝有正義感和支持他的網民，「我始終相信，真相終會到來」，稱未來會照顧好自己及家人，回歸正常生活，追尋真相。

席某發文，引起大量網民留言批評，「強姦犯還發上聲了。。。。」、「太奇葩了，跟司法做對呢」、「不知道的還以為他為國爭光回來了」、「電梯裡的視訊確實拖曳人家女的了，硬拽出去的」、「他這個態度建議再多關幾年好好反省」、「混淆視聽，毫無悔意，沒有一絲對自己所做作為的歉意，也沒有對女生的歉意」、「拿農村人當擋箭牌。農村也沒有一訂婚就逼著未婚妻跟其發生關係的」。

相關新聞：訂婚強姦案︱山西漢性侵未婚妻罪成 CCTV強拖施暴過程曝光︱有片

席某被控於2023年5月，與女子吳某訂婚後翌日，在二人婚房內將吳某強姦。被告家人曾辯稱，事件涉及女方不滿收取10萬禮金後，未在房子上加上吳某名字引起，否認席某有強姦，稱二人是自願發生性行為。案件二審維持席某判囚3年。

案件判決後，央視「法治在線」公開事發時的電梯CCTV影片，顯示受害人吳某極力掙扎死撐離開電梯，但遭席某以暴力強行拖走事主到案發單位內。

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
18小時前
秀茂坪寶達邨七旬離婚夫婦倒斃單位 疑有人思念亡兒尋短 警改列謀殺及自殺
00:40
寶達邨七旬離婚夫婦倒斃單位 疑有人思念亡兒尋短 警改列謀殺及自殺
突發
4小時前
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
樓市動向
6小時前
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
社會
19小時前
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
保溫杯未壞都要換？日本大廠教2大檢查指標 忌用1種清潔劑清洗
食用安全
5小時前
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
家居裝修
21小時前
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
01:29
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
2026-05-06 11:35 HKT
大快活長者加碼優惠！母親節起一連7日 憑咭歎餐即減$6 附快活關愛長者咭申請方法
大快活長者加碼優惠！母親節起一連7日 憑咭歎餐即減$6 附快活關愛長者咭申請方法
飲食
21小時前
常盤貴子、仲間由紀惠「零P圖」近照曝光 網民：優雅老去 兩位日劇女神老公皆曾傳出軌
常盤貴子、仲間由紀惠「零P圖」近照曝光 網民：優雅老去 兩位日劇女神老公皆曾傳出軌
影視圈
18小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
01:04
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
即時中國
21小時前