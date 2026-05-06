黃金賭局爆煲︱深圳「傑我睿」負責人遭刑事強制措施

國際金價大起大落如「過山車」，除了一般消費者， 內地有人利用炒賣黃金圖利，進行一場「黃金對賭」。新華社報道，近期，深圳市公安局羅湖分局依法對深圳市傑我睿珠寶有限公司、深圳市龍冶金業有限公司張某騰等涉嫌經濟犯罪人員採取刑事強制措施，並已全量調取涉案數據。目前，案件正在進一步偵辦中。

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今年一月，有「中國黃金集散地」之稱深圳水貝區內的知名黃金珠寶店「傑我睿」，已被質疑似「爆煲」，有指涉款過百億元（人民幣‧下同），超十萬客戶蒙受損失。

當月28日，羅湖區工作專班曾發通報，指針對「傑我睿」珠寶被指經營異常，深圳已第一時間組成專班介入，督促企業履行主體責任。目前，傑我睿負責人及核心管理人員均在崗，積極開展與投資人溝通、資產梳理和兌付等工作。

當時，眾多客戶對「傑我睿」採取維權行動，有人稱曾投入數百萬元（人民幣），卻被能取回投資的款項。