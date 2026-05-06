吳柳芳自揭曾暴肥10kg 勉全紅嬋無懼網暴：「妳已是世界頂尖！」

內地前體操國家隊代表吳柳芳近日返回廣西老家，周三（6日）接受內地傳媒《第一現場》專訪。除了以過來人身分，力挺近期飽受網絡欺凌的跳水奧運金牌得主全紅嬋外，她亦回應了早前被師妹管晨辰批評拍片「踩界」（賣弄性感）的風波，澄清雙方其實互不相識，從未有過聯絡。

以自身經歷作出勉勵

針對全紅嬋近期因發育期身形變化而遭遇網絡欺凌，吳柳芳在訪問中以自身經歷作出鼓勵。她坦言，體操及跳水運動員無可避免要面臨青春期發育的難關，自己當年亦曾一度暴肥20斤（約10公斤）。她表示，慶幸當時互聯網尚未發達，才未有引起大眾的過度關注。

相關新聞：全紅嬋網暴案｜廣州警方：創建微信群男子遭行拘

對於如何應對網民的惡意抨擊，吳柳芳直言：「當時面對網暴，我做得最正確的事就是不去看、不去管。」她隔空向全紅嬋喊話「全紅嬋已經是世界頂尖人物，沒有必要懼怕任何人的言論」，呼籲她不要在意外界的無端批評。

談「踩界」風波：與管晨辰零聯絡

此外，專訪亦提及吳柳芳早前因拍攝短片，遭體操隊師妹管晨辰公開留言，批評其行為「踩界」及不體面，從而引發的巨大爭議。吳柳芳再次對該場風波作出回應，坦言兩人「從頭到尾都是一個不認識的狀態」，彼此亦沒有聯絡方式。

相關新聞：前體操世界冠軍吳柳芳｜自爆曾欲赴夜場跳舞維生 為母醫病背債40萬

吳柳芳表示，自己並未因此怨恨管晨辰，並大方回應：「她說的也有她的道理，性格可能比較心直口快。」她進一步透露，當時完全沒料到管晨辰的一番評論，竟令自己的社交帳號意外狂增600萬名粉絲。她解釋，事件發酵主要是因為被部分網絡自媒體刻意剪接片段及大肆炒作傳播，最終才引發如此巨大的輿論風暴。

