校園欺凌｜日本中三生氫氧化鈉當糖果 騙2學弟吃致口腔灼傷

日本新潟縣五泉市的「五泉北中學」一名中三學生，將高腐蝕性強鹼氫氧化鈉偽裝成糖果，誘騙2名學弟吃下，導致對方口腔灼傷。五泉市教委會周四認定為校園欺凌事件，網民則怒稱根本是「殺人未遂」。

事發於去年4月17日，涉案學生當時就讀中三，在理科實驗課用完顆粒狀氫氧化鈉後，帶走了4、5粒。他以糖果包裝紙包裹，給了2位認識的中二學弟每人一顆，學弟們不虞有詐，剝開包裝放入口，隨即感奇怪吐出，但口腔已被灼傷，且感到劇痛。

第三方單位從去年6月開始，一共召開13次會議，最終認定這名3年級學生屬於校園霸凌。五泉市教育委員會指出，2名受害學生口腔炎症持續1周左右，約3星期後才全部痊癒。

網民認為，犯案者明知這種劇毒物質的危險性，卻蓄意欺騙受害者，惡意遠超一般欺凌。如果受害者沒有立即吐出，極有可能導致食道或胃穿孔、大出血、休克甚至危及生命。網民批評學校和教育委員會淡化事件，強烈呼籲定性為謀殺未遂並提出刑事訴訟。