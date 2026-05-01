廣州地鐵男子疑偷拍被揭發 車廂亂噴辣椒水多人中招︱有片

廣州地鐵發生噴灑辣椒水事件，造成車廂多名乘客不適。警方已拘捕涉事男子。有自稱目擊者指，涉事男子疑在車廂偷拍女乘客，被人發現後取出辣椒水狂噴圖脫身。目前，警方未有相關通報。

4月30日網絡流傳多條影片，指廣州地鐵3號線，有男子在擠滿乘客的車廂內亂噴不明液體，乘客紛紛中招走避，造成混亂，有人逃出車箱後在月台不適倒地。

有網民稱男子在車廂噴灑具濃烈刺鼻氣味的不明液體後，周邊乘客紛紛閃避，之後有乘客制服涉事男子，有部份乘客對該男子喊打，但被其他人阻止。有影片顯示，疑是亂噴辣椒水男子，之後用手掩頭倒卧在月台地上，被其他乘客指罵。

荔枝新聞報道，指親歷者張女士稱，來廣州玩，當時聽老公說快跑，突然一股刺鼻的味道，所有人都哭，被人群硬推下車，後來才知道是一個男子射噴霧劑。對此，地鐵派出所工作人員回應，噴的是辣椒水，目前涉事男子抓到了，派出所正在調查處理。