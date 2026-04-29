廣東高中生用力過猛「啪」斷陰莖 延誤8小時求醫可能「作廢」

廣州有17歲高中生聲稱用力過大，自己拗斷陰莖，卻死忍劇痛，在事發8小時才捱不住求醫，錯過黃金時間，可能影響功能恢復。

腫脹發紫彎向一側

廣州衛健委28日消息，指近日廣州醫科大學附屬第五醫院泌尿外科，接到一名17歲高中生小張求醫。

小張抵達醫院時，面色蒼白，步姿怪異，面對醫生問診時欲言又止，幾經詢問才說「我下面腫了，很疼！」

醫生檢查後，發現小張的陰莖已腫脹發紫、明顯彎向一側，經詢問，小張曾在陰莖勃起狀態下用手用力掰扯，然後聽到「啪」一聲脆響，隨即感到劇痛。

由於羞於啟齒，小張未有立即求醫，至8小時後因劇痛難耐，才到醫院。

醫生指，小張情況是「陰莖海綿體白膜破裂」，又稱「陰莖骨折」。可惜，患者從損傷發生到最終求醫已整整過去8個小時，錯失了公認的早期最佳治療窗口，可能影響功能恢復。

醫生指，如不幸出現「陰莖骨折」，切勿自行熱敷(會加重出血)，同時絕對禁止揉搓按摩、繼續性活動或嘗試自己掰正彎曲，也絕對不要因害羞拖延就醫。