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廣西原主席藍天立被起訴 收賄數額特別巨大

即時中國
更新時間：10:31 2026-04-29 HKT
發佈時間：10:31 2026-04-29 HKT

最高人民檢察院公布，去年5月落馬的廣西壯族自治區政府原主席藍天立涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

檢察機關起訴指控：藍天立利用擔任廣西壯族自治區河池市委書記，廣西壯族自治區政府副主席，自治區政協主席，自治區政府主席等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人給予的財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

現年64歲的藍天立，廣西壯族人，長期在自治區科技廳工作，曾任副廳長、廳長，後來擔任河池市市長、市委書記，屬於重點培養的壯族精英。

2011年，49歲的藍天立升任自治區政府副主席，2016年擔任常務副主席，2018年升任廣西自治區政協主席，2020年底任自治區政府主席。他也是中共第十八屆、十九屆中央候補委員，二十屆中央委員。

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