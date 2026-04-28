「翻閹」淫醫氹病人脫光再胸襲被行拘 網民集氣求取消退休福利

武漢有66歲的「翻閹」老醫生，要女病人脫光衣服接受治療，期間藉詞檢查身體，猥褻對方胸部。涉事醫生事後被警行政拘留5日，網民批評處罰太輕，紛紛呼籲取消被告的退休福利。

退休返聘已兩年

據澎湃新聞報道，4月16日上午40多歲的李女士，到了湖北武漢江岸區花橋街社區衛生服務中心，治療頸椎病。

李女士指，當時獲一名66歲的男醫生陳某某替她做針炙、按摩和頸部牽引。對方在單獨診療時，要求她脫光衣服，「需要檢查脊椎、脊根，說我都結過婚的人，不要扭扭捏捏。」

李女士於是按要求脫光衣服，但在檢查結束時，陳某某從後環抱李女士，猥褻其胸部，嚇得她掙脫後逃離現場，之後在家人建議下報警。

武漢市公安局江岸分局介入調查後，指陳某某趁檢查時對病人猥褻證據確鑿，處分行政拘留五日。

報道引述知情者指，66歲陳某某是退休返聘人員，已在涉事衛生中心任職2年。中心負責人27日指，事發後已立即對陳某某停職，之後根據調查結果已解聘，正積極與受害人溝通善後。

網民紛紛認為行拘處分過輕，「竟然不是刑拘，執法的空間是真大」、「取消退休待遇」、「才拘留五日啊」、「這還不抓」、「麻煩退休金取消一下」、「扣退休工資，降級處理」。