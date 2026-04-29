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政治局強調提高能源安全水平 經濟「起步有力」 學者：關注中東局勢

即時中國
更新時間：08:28 2026-04-29 HKT
發佈時間：08:28 2026-04-29 HKT

在中東衝突持續之際，中共總書記習近平昨日主持政治局會議，分析研究當前經濟形勢，認為今年初內地經濟「起步有力」，主要指標好於預期，但同時強調要「系統應對外部衝擊挑戰，提高能源資源安全保障水平」。北京大學教授蘇劍對《星島》表示，會議釋出重要信號，即「能源資源安全已成為穩定宏觀經濟大盤的關鍵底線」，「系統應對」意味着多維度協同發力，包括統籌國內增產、進口多元化，促進綠色替代等。

▍駐京記者楊浚源 ▍

內地一季度全國經濟增長5%，優於外界普遍預期的4.8%，實現「開門紅」。昨日的政治局會議指出，今年以來，各地區各部門靠前發力、綜合施策，經濟「起步有力」，主要指標好於預期，彰顯強大韌性和活力。同時，也面臨一些困難和挑戰，經濟持續穩中向好的基礎還需進一步鞏固。要增強信心，以更大力度和更實舉措抓好經濟工作。

統籌國內增產 進口多元化

會議特別提到，要系統應對外部衝擊挑戰，提高能源資源安全保障水平，以高質量發展的確定性應對各種不確定性。北京大學經濟學院教授蘇劍對《星島》表示，此次政治局會議強調系統應對外部衝擊、提高能源資源安全保障水平，釋放出鮮明的政策信號：當前外部不確定性顯著上升，能源資源安全已成為穩定宏觀經濟大盤的關鍵底線。

習近平主持中央政治局28日的會議，分析研究當前經濟形勢。新華社資料圖片
習近平主持中央政治局28日的會議，分析研究當前經濟形勢。新華社資料圖片

蘇劍認為，中東局勢持續緊張，對中國經濟形成三方面直接影響。一是能源價格波動，推升油氣、化工、物流等行業成本，帶來輸入性通脹壓力；二是航運通道受阻，紅海、霍爾木茲海峽等關鍵航線擾動，推高運費、延長交貨期，影響外貿效率；三是全球外需走弱，地緣風險抑制全球經濟復甦，間接影響我國出口。

他指出，面對關鍵資源供給不穩等挑戰，「系統應對」意味着多維度協同發力：要統籌國內增產、實現進口來源多元化、保障戰略儲備、保證通道安全，促進綠色替代，為經濟平穩運行築牢安全屏障。

國家信息中心經濟預測部副研究員肖若石指出，國際能源市場不確定性不斷增加，對中國能源安全、價格運行、農業生產均會造成影響，這次會議提前布局，統籌發力應對外部環境變化。

 

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