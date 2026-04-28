大數據追稅︱4000萬粉絲「白冰」公數買奢侈品 逃稅逾900萬被罰1891萬

內地美食網紅，在抖音有超過4000萬粉絲的「白冰」，遭國家稅務總局以大數據揭發長期瞞稅，涉款逾911萬人民幣，追務部對其追稅及罰款共1891.24萬元。「白冰」稱深刻認識錯誤，願意受罰。

據央視報道，國家稅務總局稽查局以大數據發現「白冰」的繳納稅款長期偏低，與其高流量高人氣不成正比。

「白冰」在抖音有逾4000萬粉絲。

經調查，發現「白冰」將個人收入轉入空殼「個體戶」、通過虛列成本費用、享受稅收優惠等方式逃稅。此外，「白冰」另一個違法行為，是直接控股的某公司賬面上，有大量奢侈品發票，這些名牌包、高端首飾等，幾乎都出現在了白冰此前分享的生活視訊裡，由他本人和家人日常使用，跟公司經營並無關係。

經約談，「白冰」承認通過設立空殼個體工商戶轉換收入性質、通過公司虛假列支取得收入等事實。同時，還主動承認了其通過虛假申報二手房價格少繳契稅、向公司借款用於個人消費等問題。

「白冰」在2021年至2024年期間透過轉換所得性質、虛假申報等方式，少繳個人所得稅、增值稅、契稅等稅費共911.18萬元。追繳稅費款、加收滯納金並處罰款共計1891.24萬元，目前，涉款已全數追繳入庫。