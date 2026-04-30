Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

山西警懸賞5萬緝重大刑案犯 33歲駝背男逃亡4日被捕

即時中國
更新時間：20:25 2026-04-27 HKT
發佈時間：16:30 2026-04-30 HKT

山西省晉城市澤州縣上周日（26日）發生一宗重大刑事案件。當地公安局今日（27日）發出協查通報，追緝一名33歲的李姓本地男子，並懸賞最高5萬元人民幣，呼籲公眾提供線索，協助破案。30日，當地警方通報，指於今早約9時在一山腰處，拘捕李姓疑犯。經審訊，疑犯已承認犯罪事實，案件正在繼續偵辦中。官方至今仍未透露「重大刑事案件」詳情。

「重大刑案」詳情仍成謎

澤州縣公安局在通報中指出，經調查後，認定一名叫李某的男子有重大作案嫌疑，案發後該名犯罪嫌疑人已經潛逃。

根據警方通報，在逃疑犯為33歲的李姓男子，漢族，澤州縣人。其身高約1.73米，中等身材，走路時有輕微駝背的特徵。

通報形容，疑犯逃跑時，「上身穿黑色連帽外套，內穿白色低領秋衣，下身穿深色褲子，黑色運動鞋。」

澤州縣公安局在通報中呼籲廣大群眾積極提供線索。警方承諾：「凡向公安機關舉報、協助公安機關抓獲犯罪嫌疑人的，公安機關將視情予以1至5萬元獎勵。」

警方同時強調，將會依法保護舉報人的個人信息及其安全。對於任何為犯罪嫌疑人提供場所、資金等以協助其逃避偵查的行為，當局將會依法追究其法律責任。

紅星新聞早前報道，指李姓疑犯在當地一鋼廠工作，父母俱亡，有兩名已出嫁的姐姐。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
2026-04-29 14:30 HKT
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
影視圈
8小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
2026-04-29 15:35 HKT
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
飲食
6小時前
台北車站性侵71歲港女遊客 通緝犯一審遭判5年2月
01:21
台北車站性侵71歲港女遊客 通緝犯一審遭判5年2月
兩岸熱話
6小時前
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
影視圈
23小時前
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
旅遊
7小時前
星島申訴王| 70後中女高調曬約會豪食$3200大餐 「埋單俠」現身回應 結局大逆轉
申訴熱話
2026-04-29 16:55 HKT