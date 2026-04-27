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自製「破案」︱誘6未成年吸「太空油」再拉 南京派出所副所長獲刑5年

即時中國
更新時間：13:00 2026-04-27 HKT
發佈時間：13:00 2026-04-27 HKT

江蘇南京派出所副所長馬某為完成「查處任務」，誘使6名未成年人吸食太空油電子煙，再將他們查處歸案。馬某近日一審被判有期徒刑5年，3名參與犯罪的社會人員同時獲刑。

為完成「查處任務」

《新京報》報道，一審判決書顯示，馬某為完成查處任務，找到社會人員徐某提供涉毒線索。徐某沒有找到，詢問馬某「依托咪酯的線索是否可以」，獲馬某認可。

2024年1月，徐某通過他人召集6名未成年人，馬某隨後將含有依托咪酯（舊稱：太空油毒品）的電子煙交給徐某。徐某等人在賓館內引誘6名未成年人吸食，再聯系馬某將眾人「查獲」。

依托咪酯具有很強的致幻性和成癮性，吸食後可能導致血壓下降、肌肉抽搐、幻覺甚至昏迷，嚴重損害身心健康。

《極目新聞》評論員吳雙建表示，事件令人震驚。表面上看，是涉事警察目無法紀，嚴重侵犯未成年人合法權益；從本質上來看，是考核機制出了問題。

評論質疑為何派出所「會有涉毒案件的考核指標？指標是誰下達的、是否符合實際？」，並呼籲嚴肅追責相關負責人。

 
 

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