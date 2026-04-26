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兩奪奧運金牌 中國羽協主席張軍失聯傳受查

即時中國
更新時間：09:27 2026-04-26 HKT
發佈時間：09:27 2026-04-26 HKT

中國體壇再現震撼消息！內地傳媒昨日報道，兩屆奧運金牌得主、現任中國羽毛球協會主席張軍被紀監部門調查，與外界失聯已十餘天，其擔任副校長的南京體育學院，官網已刪去張軍的信息。張軍曾在2000年悉尼及2004年雅典奧運兩奪羽毛球混雙金牌，曾隨同國家隊奧運精英代表團訪港。張軍退役後長期擔任國家隊教練，2019年成為中國羽毛球協會主席至今。

張軍被查消息前日最先由內地《經濟觀察報》報出。多位知情人士稱，現年48歲的張軍被紀監部門調查，記者連續多日多次撥打其手機，一直處於關機狀態。中國羽毛球協會辦公室及江蘇南京體育學院工作人員均回應稱，不清楚張軍的情況。

知情者：主要涉任職協會事情

報道引述知情人士稱，張軍所涉事項主要與其在中國羽協任職時的事情相關，部分亦涉及到他在江蘇的工作。在張軍「失聯」之後，張軍的親屬還曾向江蘇省體育局詢問了關於他的情況。球迷發現，近期的羽毛球亞錦賽和優霸盃兩大賽事，張軍均未現身督戰。

張軍是中國最知名的羽毛球運動員之一，1977年11月出生於江蘇蘇州，先後練習過體操、游泳等多個項目，最後選擇了羽毛球。1986年，張軍進入當時的蘇州市少年業餘體育學校，19歲入選國家隊。

在2000年悉尼奧運會，張軍與來自武漢的女將高崚搭檔，奪得中國首枚羽毛球奧運混雙金牌；在2004年雅典奧運上，張軍、高崚成功衛冕。兩人先後於2000年及2004年隨國家隊金牌代表團訪港。2006年，張軍與花樣游泳運動員胡妮結婚。

2007年，張軍退役轉任中國羽毛球隊女雙助教，後又成為男雙和混雙組主教練。2018年，張軍當選中國羽毛球協會副主席，2019年成為主席，2023年連任。張軍擔任教練後，也多次帶隊到港比賽或交流。

中國羽協隸屬於國家體育總局，是代表中國參加國際羽毛球活動的唯一機構，其職能包括組織各類全國性羽毛球比賽，選拔、組織運動員、裁判員代表中國參加包括奧運、亞運等國際賽事。

內媒「米修體育」稱，南京體育學院官網「學校領導」頁面昨重新上線，現任領導名單撤去張軍的名字。2023年8月起，張軍任該校副校長，協助負責訓練、競賽等工作。

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