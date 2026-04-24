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南京女子網戀「精英男友」 投資虛擬幣被騙185萬

即時中國
更新時間：17:45 2026-04-24 HKT
發佈時間：17:45 2026-04-24 HKT

日前，江蘇南京張女士在交友網站發布徵婚資訊後，遭一名自稱互聯網行業高管的男網友搭訕，對方佯裝家境優渥、持續噓寒問暖，迅速與張女士確立戀愛關係。其後更引導張女士轉至小眾聊天軟件繼續聯絡，以逃避平台監管。

「精英男友」引導張女士投放大額金錢

「精英男友」隨後向張女士推介「虛擬幣投資致富捷徑」，並提供虚假投資網站。張女士先後進行兩筆小額投資，均成功獲利並順利提現，打消疑慮後決定大幅投入。她先後貸款160萬元（人民幣‧下同），再加上自己25萬元的儲蓄，合共185萬元全部轉入該平台。當她準備提現時，卻發現無法成功，才驚覺受騙。

張女士在交友網站發布徵婚資訊。央視新聞
張女士在交友網站發布徵婚資訊。央視新聞
「精英男友」引導詐騙張女士。央視新聞
「精英男友」引導詐騙張女士。央視新聞
「精英男友」引導詐騙張女士。央視新聞
「精英男友」引導詐騙張女士。央視新聞
「精英男友」引導詐騙張女士。央視新聞
「精英男友」引導詐騙張女士。央視新聞

相關新聞：退休男誤墮殺豬盤網戀騙局 被「台妹」氹投資美股失250萬元

張女士立即報警，南京警方接報後迅速啟動止付程序，緊急通知付款銀行停止支付，最終為她挽回140多萬元損失。

網上交友需審慎

央視新聞報道指出，此類網戀詐騙常見手法包括：假冒高收入精英、快速建立情感信任、轉移至私密通訊軟件、誘導投資虛擬幣或理財項目，並利用前期小額獲利製造「真實」假象，誘使受害者投入巨額資金。

警方提醒，網上交友務必提高警惕，切勿輕信對方「高富帥」人設，尤其涉及金錢往來或投資時，應多方核實身份，並拒絕轉至非正規平台聊天。一旦遇騙，應立即報警並提供聊天記錄、轉帳證明等資料，以便警方及時止付追繳。

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