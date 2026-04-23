江蘇員工與公司反面離職 拒交出逾600個客戶微信群

即時通訊App，已成為工作不可或缺的溝通工具。江蘇有員工以自己手機號碼註冊微信，開了逾600個客戶群，在與公司反面離職後，拒絕交出，被舊僱主告上法庭。

據《現代快報》報道，江蘇無錫張某2023年8月，入職A公司，負責溝通聯絡發展客戶及遞交相關申報材料等工作。

張某以自己手機號碼註冊了一個微信帳號，與客戶溝通工作，逐漸積累了600多個客戶微信群。

2025年3月，張某與公司鬧得不愉快離職，張某拒絕交接上述微信帳號。A公司於是告上法庭。

A公司認為，張某工作期間註冊的微信帳號內資源屬於公司重要的商業資源與客戶資產，要求張某立即停止使用該帳號，解除實名認證並配合變更繫結手機號。

對此，張某提出，微信帳號是用自己手機號碼註冊的，若公司執意要返還，要支付手機號充值的話費共計760元。

最終，無錫梁溪法院判決張某立即停止使用涉案微信帳號，並解除該微信帳號的實名認證，配合A公司變更微信繫結的手機號至公司制定的手機號碼。A公司向張某支付話費760元。