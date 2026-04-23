前中紀委駐中證監組長王會民變「內鬼」  涉受賄被提公訴

最高檢周四（23日）消息，中央紀委國家監委駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組原組長王會民涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對王會民作出逮捕決定，並指定由四川省成都市人民檢察院審查起訴。近日，四川省成都市人民檢察院已向成都市中級人民法院提起公訴。



相關新聞：前中國證監會紀委書記王會民嚴重違法被查 已退休6年

檢察機關起訴指控，王會民利用擔任中國建設銀行新疆維吾爾自治區分行行長、黨委書記，新疆維吾爾自治區人民政府主席助理，新疆維吾爾自治區人民政府金融工作辦公室主任、黨組書記，新疆維吾爾自治區農村信用社聯合社黨委書記，中國證券監督管理委員會紀委書記，中央紀委駐中國證券監督管理委員會紀檢組組長等職務上的便利，為他人謀取利益，以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

退休6年被封

據公開資料，王會民於1959年2月出生，甘肅寧縣人。2014年1月，任中國證券監督管理委員會黨委委員、紀委書記，2015年任中國證監會黨委委員、中央紀委駐中國證監會紀檢組組長。2018年機構改革後，他繼續擔任中國證監會黨委委員、中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組組長。

2019年4月，王會民到年齡退休不再擔任上述職務。2025年3月被查，當年11月被開除黨籍。

