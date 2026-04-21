著名僑領「和平將軍」張治中之女張素久去世 享年91歲

著名愛國將領張治中將軍女兒、著名僑領張素久，於當地時間4月20日在美國南加州逝世，享年91歲。張素久一生致力於中美文化交流，曾推動北京奧運花車及上海世博花車，亮相加州帕薩迪納玫瑰花車大遊行，積極促進華僑社區發展。去年9月3日，張素久曾受邀參加紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年大會。

張素久是「和平將軍」張治中將軍的小女兒，她1935年出生於南京，1952年考入清華大學，畢業後被分配到天津大學工作。45歲時，張素久赴美留學並留美工作。

1992年，張素久在美國安琪科技發展中心出任總裁，開始組織證券、房地產、金融等行業的短期赴美交流培訓，投身中美民間交往活動。2007年，張素久被選為美國南加州華人社團聯合會主席。