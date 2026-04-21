父母照顧孩子不能掉以輕心，否則隨時讓子女承受不必要傷害。近日，山東濟南發生一宗家居意外，因為母親一時大意，切斷僅7個月大女兒的手指。

《齊魯晚報》周一（20日）報道，涉事母親當日抱著7個月大的女兒芙芙拆快遞，使用剪刀時，竟將女兒右手食指第一關節完全剪斷。芙芙爸爸即時四處尋找女兒的斷指，終在梳化縫隙中找到，並把芙芙送院。

粗心媽用鉸剪拆包裹，切斷7個月大B女手指。《齊魯晚報》

粗心媽用鉸剪拆包裹，切斷7個月大B女手指。《齊魯晚報》

醫生花3小時成功接駁

歷時3個多小時的手術後，芙芙的手指被成功接駁。醫生表示，孩子血管太細，直徑不足0.5毫米，僅為成人的1/5，需用比髮絲還細的顯微縫線，在20倍顯微鏡下縫合6至8針。

報道指，芙芙已於上周四（16日）出院。醫生指，女孩未來手指功能基本能恢復正常，不影響寫字和生活。