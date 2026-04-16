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河南班主任猥褻15歲女學生僅行拘及降職 專案組重查今日決定是否涉刑事

即時中國
更新時間：10:42 2026-04-16 HKT
發佈時間：10:42 2026-04-16 HKT

河南有15歲女生，去年被54歲男班主任騙去酒店，在房間內對她猥褻。女事主後因情緒崩潰，一度服藥輕生。涉事男教師案發後被行政拘留10日，但校方僅將對方處降級和調到後勤崗位，處分令受害人父母不滿。

事件在網上引發強烈關注後，大風新聞報道指，於15日獲悉光山縣公安局重新組織專案組，全面核查該案，決定是否構成刑事案件，最遲4月16日出結果。

女事主曾服藥輕生

澎湃新聞、看看新聞等報道，河南信陽的王健反映，他15歲讀中學的女兒小王，2025年11月，被光山縣某中學的54歲男班主任劉某某叫去談話，期間劉某某多次誇其「可愛」、「漂亮」。

同月7日，小王因與同學發生矛盾，劉某某主動為她請假，再藉詞帶小王到酒店開房。小王以為酒店是供她暫住，但抵達後劉某某房間內對她動手動腳猥褻，小王極力反抗，劉某某最終離開。

被班主任猥褻的河南15歲女生，事後患上抑鬱症及企圖自殺。澎湃新聞
被班主任猥褻的河南15歲女生，事後患上抑鬱症及企圖自殺。澎湃新聞
被班主任猥褻的河南15歲女生，事後患上抑鬱症及企圖自殺。澎湃新聞
被班主任猥褻的河南15歲女生，事後患上抑鬱症及企圖自殺。澎湃新聞
猥褻15歲女學生的男教師僅被行拘10日及降職。澎湃新聞
猥褻15歲女學生的男教師僅被行拘10日及降職。澎湃新聞

王健報警。警調查後表示，案發當日，劉某某在一間藥房的避孕用品櫃檯前停留，綜合其他證據，認定劉某某實施猥褻，遭行政拘留10日。

王健指，案發後一個月，女兒抑鬱症狀加重並一度服藥自殺。家屬認為應當追究劉某某刑事責任，並稱多月以來申請公安刑事立案、檢察院立案監督、提起刑事自訴，均無果。

網民群質疑處罰過輕

他又不滿，小王的學校僅將劉某某降級、調離該校教學崗位，分配至後勤崗位工作，認為處分過輕。

光山縣檢察院人士告訴澎湃新聞，負責控告和申訴的部門未收到王健所反映的材料。

採訪過程中，光山縣檢察院綜合業務部電話為空號或無法接通，辦理未成年案件的第五檢察部電話亦為空號。光山縣法院人員指，王健可以到場了解刑事自訴是否立案。

涉事中學校長和光山縣公安局負責人，均拒絕接受採訪。光山縣教體局工作人員表示，已將涉案教師調離教學一線，並降到最低等級。

網民對案件極表關注，「這種老師一個要取消教師資格證，另外一個要判實刑」、「還能在學校繼續工作。這就讓人看不懂了」、「10天？這成本，女性談何安全」、「強姦未遂，只是行政處罰？」、「繼續當老師，只是調離了一線，服了，肯定也是個關係戶」。

 

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