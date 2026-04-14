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闖中國駐日使館日本自衞隊員再被逮 供稱「夢中神明啟示要阻中國發言」

即時中國
更新時間：17:05 2026-04-14 HKT
發佈時間：11:20 2026-04-14 HKT

共同社報道，曾於上月24日闖入中國駐日本大使館的日本陸上自衛隊三等陸尉村田晃大，周二（14日）因涉嫌違反槍枝刀具法，再次被警方逮捕。

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據警方之前披露，23歲的村田晃大隸屬日本陸上自衛隊位於宮崎縣的駐地，當時其攜帶長達18厘米的刀具翻牆闖入中國駐日本使館，被制服後還發出恐嚇言論，事後因涉嫌非法侵入建築物被捕。東京都警視廳今天以涉嫌違反槍刀法，再度將他逮捕。

日本放送協會（NHK）引述調查相關人士稱，疑犯似乎在案發前一天前往東京，在網咖過了一夜之後前往現場。面對調查，其供稱「上京前一天晚上，在夢中聽到神明的啟示，要我阻止中國的強硬發言，因此決定侵入」。

他稱「並未打算加害大使館的職員等人」，攜刀只是為了「若大使不接受意見的話打算自盡」。他在再度被捕後，則保持緘默。

3月31日，外交部發言人毛寧主持例行記者會時指出，此事件暴露出日本右翼思想和扭曲歷史觀流毒之深、為害之大。毛寧提出，中方再次敦促日方徹查事件，從根本上杜絕此類事件再次發生。
 

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