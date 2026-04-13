甘肅民勤種樹義工女生佔9成 低俗男群聊「選妃」被斥「比荒漠涼薄」

騰格里沙漠邊緣的甘肅民勤正舉行植樹活動，以抵抗沙漠擴張，數百計的義工中九成是女生，有男性在聊天群中大談「選妃」，視活動是獵艷機會。消息曝光後惹來輿論批評，斥責該些將女性物化的男參加者，思想低俗，玷污公益活動。

女義工遭半夜電話滋擾

網絡近日流出多張植樹聊天群截圖，顯示多名民勤男義工調侃這場環保活動，當中有人直言「全是妹子，明年必須來」；有人將義工合照中的女生，評頭品足，言詞低俗；有人專門整理出所謂的「辨認女生技巧」；甚至有人表示「我全都要」、「選妃」，將熱心參加植樹的女義工，當作調侃取樂的對象，是踐踏公眾支持環保的善意。

群組內口花花外，有女義工半夜收到陌生的騷擾電話，追問行程和私隱；有人在乘車時被人搭訕糾纏，說話中含有不當暗示；甚至有男「義工」守在女生住宿處，或尾隨女義工返回住處樓下，疑伺機搭訕，嚇得部份女義工不敢單獨回去。

部份輕浮男義工在手機背後，肆意品評女義工，將植樹活動扭曲成識女仔的機會，引起網絡一片罵，「不敢去，怕被選妃」、「别去那裡種樹了，如果惡臭bro真的去了很危险」、「現在還有正常人嗎」、「這就是bro 們的常態，加過那種外賣騎手聊天群，每天都在偷拍選妃造黃謠」。

民勤縣政府得知有女義工被騷擾後，已第一時間介入，涉事者已被嚴肅教育，並向被騷擾者道歉。甘肅的文旅部門亦指會「高度重視，全力配合協調」，保護女義工安全，但未有具體追責方案。

真人秀《種地吧》，由蔣敦豪、鷺卓、李耕耘等組成的「十個勤天」小隊，2024年帶動在騰格里沙漠種下18萬棵梭梭樹。自此，許多來自全國的民眾受到感召，每年春季自費參加民勤的大規模種樹活動，以治理沙漠。

據民勤縣統計，三年來累計超過4萬人次志願者參與民勤治沙造林，完成治沙4500餘畝，種植梭梭、花棒等沙生植物100餘萬株。