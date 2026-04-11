泰國情殺案｜華生斬女友30刀 牆壁寫血書後墮斃

泰國巴吞他尼府（Pathum Thani）一所大學發生的雙屍命案，更多駭人細節曝光。一名30歲的中國籍男大學生，疑與其21歲的泰籍女友爆發激烈爭執後，瘋狂揮刀將其殺害，並在房間牆壁用鮮血寫下絕望字句，其後由高處墮樓身亡。鄰居憶述，疑兇在墮樓前曾滿身鮮血敲門求助，場面極為驚嚇。

女子身中30刀裸斃房內 牆上留血書

據泰國傳媒報道，警方於5日凌晨接報，在一幢大學旁的公寓外發現一具男性屍體。死者為一名就讀文學院的中國籍學生，被發現時上身赤裸，雙手手腕有明顯割痕，臉部因巨大撞擊力而嚴重變形。

調查人員其後進入位於8樓的涉事單位，發現21歲的女死者娜特尼查（Nattnicha）全身赤裸倒臥在地，其頸部、胸部、腹部及四肢均有被利器嚴重割傷的痕跡，全身刀傷多達30處，現場血跡斑斑。

最令人不寒而慄的，是房間的四面牆壁及浴室内，均被人用鮮血寫下多句英文遺言，內容充滿絕望，包括「理解比金錢更重要」（Understanding is more important than money）及「我曾經過着平靜的生活，我盡了全力」（I used to live a peaceful life, I did my best）等字句。警方在桌上檢獲一把染血利刀，初步相信是案中兇器。

行兇後滿面鮮血敲鄰居門

警方翻查閉路電視錄影片段，還原了案發前的時序。片段顯示，女死者於當晚8時許返回房間後，便再沒有離開。至凌晨約2時，男疑兇換上新衣步出房間，其褲管上留有大片血漬。

有居於9樓的住客向警方表示，事發前曾聽見急促的敲門聲，透過防盜眼窺看，赫見一名滿臉鮮血的男子蹲坐在門外，嚇得立即致電保安求助，惟無人接聽。不久後，該名男子便被發現已墮樓身亡。

疑涉感情糾紛

有住在同層的中國留學生透露，在事發前兩星期，曾多次聽見該對情侶在電話中激烈爭吵。雖然牆上血書提及「金錢」，惟女方母親趕赴警局認屍時泣不成聲。她向警方強調，女兒家境正常，從無經濟困難，對於其男友的兇殘行徑感到完全無法理解。

當地警方表示，正與校方合作，並嘗試聯絡該名中國籍學生的在華親屬，以進一步釐清其犯案動機。