網傳內地Coser欠款遭公開未修圖原照 網民化身「柯南」揭真相

為了讚好和流量，上載圖片前修圖成為「指定動作」。日前內地社交網絡傳出「Coser 原況照」，有指是一名Coser未有支付費用，而被爆出修圖前的原圖，瞬即成為熱話。隨著事件不斷發酵，有人發現相中人並非中國人，而是一名來自菲律賓的Coser。

內地網絡早前傳出一名Coser因欠款，遭攝影師公開未修圖前的原圖。

內地網絡早前傳出一名Coser因欠款，遭攝影師公開未修圖前的原圖。

內地網絡早前傳出一名Coser因欠款，遭攝影師公開未修圖前的原圖。

事發於月初，內地瘋傳一個「coser拒付尾款，被攝影師原片流出」的帖文，一名身材豐腴Coser多張照片疑似在沒有後製及濾鏡的情況下被上傳至網路，同時貼出多張經修圖照片作對比，由於修圖前後差異極大，事件引起網民熱議。

有眼利網民發現，原照片其實是一名來自菲律賓的 Coser「Krey」，有關照片早在2024年就已發布，讓許多網友才放下心來：「幸好是被騙了」，慶幸被揭真貎的大隻女Coser不是中國人。