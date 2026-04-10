Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網傳內地Coser欠款遭公開未修圖原照 網民化身「柯南」揭真相

即時中國
更新時間：17:45 2026-04-10 HKT
發佈時間：17:45 2026-04-10 HKT

為了讚好和流量，上載圖片前修圖成為「指定動作」。日前內地社交網絡傳出「Coser 原況照」，有指是一名Coser未有支付費用，而被爆出修圖前的原圖，瞬即成為熱話。隨著事件不斷發酵，有人發現相中人並非中國人，而是一名來自菲律賓的Coser。

內地網絡早前傳出一名Coser因欠款，遭攝影師公開未修圖前的原圖。
內地網絡早前傳出一名Coser因欠款，遭攝影師公開未修圖前的原圖。
內地網絡早前傳出一名Coser因欠款，遭攝影師公開未修圖前的原圖。
內地網絡早前傳出一名Coser因欠款，遭攝影師公開未修圖前的原圖。
內地網絡早前傳出一名Coser因欠款，遭攝影師公開未修圖前的原圖。
內地網絡早前傳出一名Coser因欠款，遭攝影師公開未修圖前的原圖。

事發於月初，內地瘋傳一個「coser拒付尾款，被攝影師原片流出」的帖文，一名身材豐腴Coser多張照片疑似在沒有後製及濾鏡的情況下被上傳至網路，同時貼出多張經修圖照片作對比，由於修圖前後差異極大，事件引起網民熱議。

有眼利網民發現，原照片其實是一名來自菲律賓的 Coser「Krey」，有關照片早在2024年就已發布，讓許多網友才放下心來：「幸好是被騙了」，慶幸被揭真貎的大隻女Coser不是中國人。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨行賊持搶闖灣仔東亞銀行分行 劫走$36000 警封鎖現場圍捕
00:41
獨行賊持槍闖灣仔東亞銀行分行 劫走$36000 警封鎖現場圍捕
突發
5小時前
打劫東亞銀行│獨行賊騎單車逃至金鐘MTR 警追捕至柴灣截獲逮捕
00:41
打劫東亞銀行│獨行賊騎單車逃至金鐘MTR 警追捕至柴灣截獲逮捕
突發
3小時前
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
生活百科
2026-04-09 14:58 HKT
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
2026-04-09 07:30 HKT
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
影視圈
2小時前
00:26
習鄭會︱ 習近平提兩岸發展4意見 倡國共齊創統一美好未來
兩岸熱話
3小時前
銅鑼灣19歲少女天台企跳近2小時終勸服 現場交通一度嚴重受阻
突發
1小時前
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
旅遊
2026-04-09 12:51 HKT
澳門｜七旬翁獲「每周一次性服務」作報酬　與內地女假結婚12年終被揭發
突發
15小時前