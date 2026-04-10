恐怖租客︱海量盛尿可樂樽藏櫃 業主收屋：三人花兩小時倒馬桶

業主出租單位，除了遇上租霸，亦擔心單位遭租客蹂躪。浙江義烏一名賈姓女業主早前因租客拖欠租金而上門，準備更換門鎖，豈料打開單位門後，竟發現屋內臭氣熏天，衞生狀況極其惡劣，讓人震驚的是，單位內竟囤積了數十支以飲品膠樽盛載的尿液。



內地《瀟湘晨報》報道，該名40多歲男租客租住單位近兩年，拖欠超過5,000元（人民幣‧下同）租金。賈女士無法聯絡對方後，決定前往單位處理。當她進入房間後，發現單位髒亂不堪，牆壁及冷氣機因長期吸煙而已被熏得焦黃，床頭亦堆滿煙蒂；房內櫃中及床下，發現大量用可樂瓶儲存的尿液。

賈女士直言「從未見過如此噁心的租客」。事後她與另外兩人合力，用了兩小時才將全部尿液倒入馬桶。



賈女士表示，當初見租客離婚和女兒患病，出於同情心而允許其延交租金。目前，該租客已承諾會補繳所有拖欠的租金，並額外支付500元的清潔費用。事件在網上曝光後，引發網民熱議，不少人對該租客寧願使用膠樽儲存尿液也不使用廁所，表示難以理解。