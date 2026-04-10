駐京觀察：停火協議脆弱 全球供應鏈難回戰前常態

美國與伊朗宣布達成為期兩周的「雙向」停火協議，而即使停火得以延續，國際貿易與全球供應鏈也難以回歸戰前常態。

中國商務部研究院研究員白明對筆者指出，特朗普在發出「讓伊朗文明在一夜間覆滅」的威脅後宣布停火，是因美國國內反戰力量持續集聚，民主黨也將就此施壓。若處理不當，中期選舉落敗概率將持續攀升。

但此次停火本身極具脆弱性，遠未如外界期待般樂觀。他認為，即使在這兩周的停火窗口期內，波斯灣地區的局勢也難以平靜。停火的初衷是為後續談判搭建平台，停火能否持續取決於雙方的得失權衡，一旦談判陷入僵局甚至破裂，雙方恐再陷入軍事對抗。

鑒於外界對中東航運通道的風險認知已根本改變。白明直言，即使停火得以延續，國際大宗商品的貿易往來、航運運輸以及全球供應鏈，也只能暫時得到緩解，最多比戰時狀態有所改善，依然難以回歸戰前常態。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）已大幅下調2026年全球商品貿易增長預期，將其調整至1.5%至2.5%，這一數值較2025年4.7%的增速大幅下滑。

此次美伊達成停火，中國成為幕後功臣。特朗普公開表示，相信中國促使了伊朗重返談判桌。復旦大學國際問題研究院院長吳心伯對筆者稱，中國在促成美伊雙方停火中發揮了積極且關鍵的作用：不僅通過巴基斯坦等中間人承擔調解角色、釋放自身影響力，還直接與美伊雙方分別開展溝通接觸，積極勸和阻戰。

吳心伯並相信，中國在中東安全事務中的影響力正在提升。未來，中東地區的安全事務絕不可能再由美國單獨主導，包括伊朗和海灣國家在內的中東各國，在尋求夥伴關係多元化的進程中，相信會優先考慮在政治、經濟、安全等核心領域加強與中國的合作。

楊浚源