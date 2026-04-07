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福建私家車墜橋5死包括3童 傳司機醉酒由新手妻子代駕肇禍

即時中國
更新時間：18:55 2026-04-07 HKT
發佈時間：18:55 2026-04-07 HKT

福建長汀一輛私家車周一晚墜橋，造成5人遇難，包括3名兒童。閉路電視拍到墜橋前畫面，網上盛傳司機飲醉後讓新手妻子代駕，車輛碾壓馬路石壆後，疑未回正軚盤或誤踩油門，車輛直衝出橋。目擊者稱，當日下雨致河道水位上漲。

龍岩市長汀縣委宣傳部公布，6日晚上10時左右，長汀縣新橋鎮一輛小型汽車墜橋跌入河道，造成5人死亡。閉路視電畫面顯示，私家車由一名女子駕駛，車子轉彎後一直往右走，直衝出橋外。兩名男途人見狀，立即追上，但無法挽救。

墮橋位置。 央視
墮橋位置。 央視

紅星新聞引述附近一名商戶說：「車子衝下橋掉到了河裏，車上有2名大人、3名小孩，雨下得很大。現在橋還沒恢復通行。」據報，其中3名死者是一家三口。

《瀟湘晨報》引述目擊者稱，快到午夜12點的時候，家屬來了一直哭。救援人員嘗試了好多次打撈，最終於凌晨3時許整輛車吊起來。救援工作在清晨5點多才收尾，事後有工作人員在場維修橋樑。

目擊者說，平時河水沒那麼深，最深差不多就到大腿，但因為雨季到了，當晚的水位預計達2米。

新橋鎮政府人員表示，墜河的車輛和人員已經打撈上岸，派出所正在調查此事，原因暫不便透露。

網上消息稱，涉事車輛的司機當晚喝醉後，讓新手妻子駕車。車輛碾壓馬路石壆後，「方向也不會打、踩車也忘了踩，結果直直扎進河裏，一車5人都沒了。車裏有兩個還是親戚的小孩。」

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