中國2司機泰國鬥氣 高速互追「攬炒」齊傷
更新時間：19:33 2026-04-05 HKT
發佈時間：19:33 2026-04-05 HKT
發佈時間：19:33 2026-04-05 HKT
泰國有2名中國司機疑路怒症發作，在春武里府高速追逐，結果齊齊撞上橋墩，車毀人傷。
據泰國網報道，4月4日晚22點50分左右，春武里府邦拉蒙縣城際高速公路有2名由中國司機駕駛的汽車，高速追逐，至農普魯鎮一條立校橋下，2車撞上橋墩，其中1輛起火。
相關新聞：重口味︱上海的士司機拒讓路 壯漢截停連環伸脷入嘴「舌攻」
現場民眾目擊車禍後，將2名受傷的司機救出及救熄火災。
當地警方指，2名傷者現場接受救護員治理後，拒絕送院。2人已被帶往警局問話，初步調查相信，事件是因路怒引起。
最Hit
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
2026-04-04 21:33 HKT