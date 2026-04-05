中國2司機泰國鬥氣 高速互追「攬炒」齊傷

泰國有2名中國司機疑路怒症發作，在春武里府高速追逐，結果齊齊撞上橋墩，車毀人傷。

據泰國網報道，4月4日晚22點50分左右，春武里府邦拉蒙縣城際高速公路有2名由中國司機駕駛的汽車，高速追逐，至農普魯鎮一條立校橋下，2車撞上橋墩，其中1輛起火。



相關新聞：重口味︱上海的士司機拒讓路 壯漢截停連環伸脷入嘴「舌攻」

現場民眾目擊車禍後，將2名受傷的司機救出及救熄火災。

當地警方指，2名傷者現場接受救護員治理後，拒絕送院。2人已被帶往警局問話，初步調查相信，事件是因路怒引起。