單親母遭無辜羈柙2年 申國賠13天被警指涉騙貸中止

海南一名41歲女子被無辜羈柙2年多後申請國家賠償，僅13天就被警方以騙貸為由再度立案調查，中止賠償申請。該女子擔心：「如果檢察院和公安局以其他理由再立二案、三案，我的賠償可能永遠也拿不到手。」目前，當地政府已成立調查組核實有關情況。

法院曾指騙貸案不成立

內媒大象新聞報道，41歲單親媽媽史玉輝來自河南，原先擔任海南儋州清宇物業公司經理，其老闆為當地大名鼎鼎的「金老闆」陳吉鎮。2021年，史玉輝被昌江黎族自治縣公安局的刑警帶走，羈柙821天，直到2023年才被釋放。

史玉輝被釋放後，才知道自己被指控涉及陳吉鎮等31人的黑社會組織案，原因為曾幫老闆向自然資源規劃管理局遞交正規材料。去年5月，海南省檢察院認定犯罪證據不足，對於陳吉鎮及史玉輝兩案均不予起訴。

因感到委屈，史玉輝隨後向檢察機關申請國家賠償。去年8月，昌江縣檢察院決定賠償史玉輝羈柙821天的人身自由賠償金；支付精神損害撫慰金等。但賠償程序僅啟動了13天，她又遭到警方立案，理由是「騙取銀行貸款」。但該宗騙貸案在上述涉黑案中，已被法院認定不構成犯罪。

案件曝光後受到關注，海南昌江黎族自治縣昨日發布通報，已迅速成立調查組對有關情況開展調查核實，調查結果將適時公布。