Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

單親母遭無辜羈柙2年 申國賠13天被警指涉騙貸中止

即時中國
更新時間：09:21 2026-03-30 HKT
發佈時間：09:21 2026-03-30 HKT

海南一名41歲女子被無辜羈柙2年多後申請國家賠償，僅13天就被警方以騙貸為由再度立案調查，中止賠償申請。該女子擔心：「如果檢察院和公安局以其他理由再立二案、三案，我的賠償可能永遠也拿不到手。」目前，當地政府已成立調查組核實有關情況。

法院曾指騙貸案不成立

內媒大象新聞報道，41歲單親媽媽史玉輝來自河南，原先擔任海南儋州清宇物業公司經理，其老闆為當地大名鼎鼎的「金老闆」陳吉鎮。2021年，史玉輝被昌江黎族自治縣公安局的刑警帶走，羈柙821天，直到2023年才被釋放。

史玉輝被釋放後，才知道自己被指控涉及陳吉鎮等31人的黑社會組織案，原因為曾幫老闆向自然資源規劃管理局遞交正規材料。去年5月，海南省檢察院認定犯罪證據不足，對於陳吉鎮及史玉輝兩案均不予起訴。

因感到委屈，史玉輝隨後向檢察機關申請國家賠償。去年8月，昌江縣檢察院決定賠償史玉輝羈柙821天的人身自由賠償金；支付精神損害撫慰金等。但賠償程序僅啟動了13天，她又遭到警方立案，理由是「騙取銀行貸款」。但該宗騙貸案在上述涉黑案中，已被法院認定不構成犯罪。

案件曝光後受到關注，海南昌江黎族自治縣昨日發布通報，已迅速成立調查組對有關情況開展調查核實，調查結果將適時公布。

 
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
飲食
23小時前
四川九寨溝7級大地震後，首次拍下野生大熊貓活動影片。紅星新聞
九寨溝7級地震︱2017年以來首拍野生大熊貓棧道漫步 工作人員：2至3歲︱有片
即時中國
12小時前
李麗珍為養家寬衣解帶挑戰三級片 公開與家人不相往來真相 罕談與許愿婚姻暗示有人愛計算
李麗珍為養家寬衣解帶挑戰三級片 公開與家人不相往來真相 罕談與許愿婚姻暗示有人愛計算
影視圈
2026-03-29 09:00 HKT
Happy伯現身打破失聯傳聞 VIP位睇屯門娜娜扭腰趷籮 娜娜老公同場欣賞辣舞晒「三代同堂」照
Happy伯現身打破失聯傳聞 VIP位睇屯門娜娜扭腰趷籮 娜娜老公同場欣賞辣舞晒「三代同堂」照
影視圈
14小時前
港鐵新列車Q-train荃灣綫投入服務 逾百鐵路迷見證 今日運作大致暢順
突發
20小時前
近日天氣持續不穩定。蔡楚輝攝
天文台上午10時發出黃色暴雨警告 未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響
社會
8分鐘前
有片｜小童坐司機大髀揸軚盤學駕車 網民轟：唔汲取教訓好幼稚
00:38
有片｜小童坐司機大髀揸軚盤學駕車 網民轟：唔汲取教訓好幼稚
突發
15小時前
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
飲食
19小時前
鄧一君移居海外陪女升學明年回流定居 認發明星夢冇興趣挑戰演技：我淨係鍾意有錢賺、攞威
鄧一君移居海外陪女升學明年回流定居 認發明星夢冇興趣挑戰演技：我淨係鍾意有錢賺、攞威
影視圈
16小時前
有片｜3男學生麥記爭執互潑飲料 被大叔氣場輾壓 校方：希望公眾給予學生改過機會
01:14
有片｜3男學生麥記爭執互潑飲料 被大叔氣場輾壓 校方：希望公眾給予學生改過機會
突發
15小時前