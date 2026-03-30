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高中學歷可入職 北京私募搶AI天才少年

即時中國
更新時間：09:06 2026-03-30 HKT
發佈時間：09:06 2026-03-30 HKT

金融圈「炸鍋」！私募行業的投研崗位，不再僅是名校碩博畢業生的「主戰場」。北京私募機構止於至善近日招聘核心崗位，要求滿18歲、高中學歷即可應聘，但須提供詳盡的AI使用心得、使用紀錄及代表性案例，引發業內熱議。

提前「搶人時間線」至18歲

止於至善表示，初衷更多是從名校招聘少年天才，「相信AI時代能力重於學歷」。有分析稱，此招聘看似打破學歷與年齡限制，實則是將「搶人時間線」提前，核心仍是爭奪具備AI能力的人才。

內地《每日經濟新聞》報道，止於至善的招聘崗位要求，首席人工智能官需主導公司與AI的融合重塑，核心目標是大幅提升生產力、降低運營成本；投研崗位則覆蓋科技創新、消費、醫藥、製造、周期5大領域，入職人員可逐步成長為基金經理，公司額外提供相當於基礎工資50%的AI工具使用額度，助力投研人員實現「Token自由」。

內地私募行業的AI人才搶人大戰早已打響，頭部機構紛紛布局，積極招聘機器學習研究員、神經網絡工程師、深度學習工程師、AI算法研究員、AI量化工程師等。

放眼AI技術前沿，年輕人才展現出驚人實力。此前，17歲深圳高中生陳廣宇以共同第一作者身份，參與破解AI大模型底層難題。特斯拉CEO馬斯克本月16日對其公開點讚。

 
 

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