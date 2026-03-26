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雪山救狐狸︱AI片爆紅全網播量破50億 解放軍蹭熱度搞二次創作︱有片

即時中國
更新時間：07:30 2026-03-26 HKT
發佈時間：07:30 2026-03-26 HKT

近日，互聯網瘋傳一段模仿邵氏電影風格的《雪山救狐狸》AI短片，憑著片中洗腦式對白一夜走紅。影片除引爆網民無窮創意，連內地各部門都接力創作不同版本，務求將訊息更容易推向民眾。有指，各版本影片傳播量已逾50億次。

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該短片原講述一隻狐狸受傷後獲大俠拯救，狐狸後來幻化成美女前來報恩的故事。。片中經典台詞如「給你一隻醬板鴨，希望你能熬過這個冬天」、「你可曾在雪山救過一隻狐狸？」、「我不是狐狸，我是那隻醬板鴨！」等對白，在網上熱傳，網民即發揮創意作模仿與改編。有網民將對白中的狐狸替換為雪山、豆汁、細菌等，接力改編幽默劇情。
 

眼見這段AI片成為熱潮，連內地空軍、官媒、國企等加入二次創作隊伍，讓影片熱度再熾熱。其中解放軍南部戰區空軍，以同樣風格製作反間諜宣導影片。片中「獲救」美女投懷送抱後要求進屋，隨即開始打探情報。影片最後提醒官兵，那些偽裝成完美戀人的網友，很可能就是衝著軍事秘密而來的潛在威脅。

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官媒《人民日報》則改編內容進行反詐騙宣導，角色自稱是雪山第67個缺角、青石板台階旁靠著長苔岩石的第8棵歪脖老松樹上，用紅繩繫著貼了黃紙條的國家反詐中心二維碼，質問民眾為何路過看到卻不掃碼了解反詐資訊。

「中國郵政」就將劇情改編為郵務宣傳，影片中白狐化身的女子表示自己是那件衣服，強調無論刮風下雪或地處偏遠，都有郵政服務的身影。
這些改編不僅讓政令宣導更貼近民眾，也展示了官方如何靈活運用網路迷因創造話題，拉近與公眾的距離。

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